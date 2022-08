Autoblog cribs: aangename verrassing in garage

Deze villa staat te koop in Woerden en in de garage zien wij een aangename verrassing. Sterker nog, twee verrassingen.

Het huis staat in Woerden. Dus ja, je moet er wel wat voor over hebben om een dergelijke garage te bezitten. Het huis zelf is ook niet magertjes aangekleed. Het is een vrijstaande woonboerderij dat van alle gemakken is voorzien.

Villa in Woerden

Na het scrollen door alle afbeeldingen kwamen wij de twee Citroën SM’s tegen. Wij vermoeden dat we hier te maken met een verzamelaar. Als je goed kijkt staat de SM in mosterdkleur op wieltjes. Deze worden vaak gebruikt om de auto te verplaatsen in een krappe ruimte. Echter, op de foto is de garage niet vol. Het kan ook zo zijn dat de auto niet meer kan rijden, maar dat hij wel regelmatig verplaatst moet worden.

Maar goed, we hebben het hier over een verkoper met een voorkeur voor Franse auto’s. De SM was het topmodel van de Franse firma in de jaren zeventig. De letters SM staan voor…Ja, waar staan ze eigenlijk voor? Dat is tot op de dag van vandaag eigenlijk onbekend. Sommige experts denken dat de S kan komen van ‘Project S, andere denken weer dat SM staat voor ‘Sport Maserati’. Ook zou het kunnen dat de letters Sa Majesté betekenen. Dit staat voor hare majesteit, een titel dat de auto niet zou misstaan.

De auto is in 1961 in ontwikkeling genomen. Het doel was om op basis van de DS een luxe auto te maken. Alle nieuwste snufjes zouden erin komen en de prestaties waren destijds ongekend. De auto moest een topsnelheid halen van meer dan 180 km/h. Overigens is het niet gek om te denken dat SM staat voor Sport Maserati, dit omdat de motor van deze Italiaanse fabrikant kwam.

Autoblog cribs

Kijken we verder naar het huis, dan zien we naast de verrassing in de garage een oprijlaan waar je nog meer auto’s kwijt kan. Dit alles is aangevuld met een lekker tuinhuisje met zwembad. De nachtelijke sfeerimpressie maakt dat je zo het zwembad in zou willen jumpen. Ben je uitgezwommen, dan kan je nog even nagenieten in de jacuzzi.

Wil je alle afbeeldingen even doorbladeren, dat kan. Het huis staat te koop voor bijna 1.9 miljoen euro op Funda, mocht je interesse hebben.