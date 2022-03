Autoblog Garage: Ford Fiesta ST200 ontmoet Mustang Mach1

Twee Ford-modellen met een ‘die-wil-ik’-factor in haast dezelfde kleur, dat vraagt natuurlijk om een paar leuke foto’s.

Broertjes, soort van

Nee, broertjes zijn het niet. Maar in de wereld van Ford worden de Mustang Mach1 en Fiesta ST200 toch wel een beetje gezien als de versie die je moet hebben. Zoals jullie weten: de Fiesta ST200 in kwestie is mijn trotse bezit. Inmiddels staan er ongeveer 52.000 probleemloze kilometers op de klok. Stiekem in dik twaalf maanden toch al aardig wat kilometers mee gereden, want ik kocht hem met ongeveer 36.000 kilometers.

Rijden door heel Nederland

Hoe dan ook: de Fiesta rijdt door heel Nederland en is regelmatig op bezoek bij importeurs in verband met het ophalen van ander vervoer. Zo was ik onlangs voor werk ook op visite bij de Nederlandse Ford-importeur. En daar zag ik hem staan: een Mustang Mach1 in de vette kleurstelling Fighter Jet Grey in combinatie met zwart/oranje striping.

Fighter Jet Grey versus Storm Grey

Opvallend is dat Fighter Jet Grey haast identiek is aan de kleur van de ST200: Storm Grey. Dat vraagt dan natuurlijk om een paar foto’s, want zo vaak komen deze momenten niet voor. Bij deze dus, een paar foto’s van de Fiesta ST200 naast een Mustang Mach1 die ik jullie absoluut niet wilde onthouden. Totaal verschillende auto’s – dat weet ik – maar aan de andere kant ook weer niet. Want het zijn beide auto’s voor de liefhebber, toch?

Smaakt naar meer

En wat is die Ford Mustang Mach1 een moddervette auto zeg, phoe! En wat een uitlaten! Vier op een rij, elk 11,3 centimeter dik. En dan ook nog met handbak. Oehlala, dat smaakt naar meer. Nu voelen jullie hem natuurlijk al aankomen: de reden dat we naar Ford reden was omdat we deze Mustang Mach1 moesten ophalen.

Verrassing!

Een video van de betreffende Ford Mustang Mach1 kunnen jullie binnenkort dus verwachten op deze website en op ons Youtube-kanaal. Ik kan alvast een ding verklappen: hij klinkt heerlijk. En ja, hij gaat dwars. Stay tuned dus…