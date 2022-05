Autoblog Garage: APK voor Ford Fiesta ST200

Pling! En ploft een bericht van de RDW op de digitale deurmat. De Ford Fiesta ST200 is binnenkort toe aan zijn APK. We ondernemen maar direct actie.

Goed onderhoud is belangrijk, maar ook de APK-keuring is relevant want zonder APK mag je auto de weg niet op. Om het officieel te stellen: de Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen. De keuringsplicht en de regelgeving staat in de Wegenverkeerswet 1994. Was getekend, de RDW.

6 weken

Als het bericht van de RDW volgt dat de auto toe is aan een APK-beurt – de RDW stuurt 6 weken voordat de APK op het voertuig vervalt een brief om je aan de keuring te herinneren – dan is het zaak dat je natuurlijk een afspraak maakt.

Liever geen stress en niet op het allerlaatste moment je APK-keuring regelen? Gelukkig is dat mogelijk, want het voertuig kan al vanaf 2 maanden vóór de APK-vervaldatum opnieuw APK-gekeurd worden. Wel zo handig: de nieuwe APK-vervaldatum blijft dan hetzelfde, plus 1 of 2 jaar (afhankelijk van hoe vaak het voertuig gekeurd moet worden). Je hoeft het voertuig de volgende keer dus niet twee maanden eerder te keuren, dat je het even weet.

Ford Fiesta ST200 van 2016

Nu is de ST200 natuurlijk nog een vrij jonge auto. Hij werd eind juni 2016 geboren en kreeg op 4 juli 2016 zijn 0-inspectie met een kilometerstand van 5 km. Bijna zes jaar later staat er 55.000 kilometer op de teller. Ik heb er al bijna 20.000 kilometer mee gereden. En elke rit is weer een feestje. Natuurlijk vallen we soms een lekkere bocht aan, maar in het algemeen rijdt de ST200 toch langere afstanden met een constante snelheid van vaak 100 km/u. Mede door die reden staat het gemiddelde verbruik ook op 6,1 l/100 km, behalve toen Wouter er een keertje in reed.

Best zuinig dus, zo’n Fiesta ST200. Ik blijf het bijzonder vinden dat ik 800 kilometer kan rijden met een volle brandstoftank. Maar de vraag was nu of hij in een keer door de APK-keuring zou komen. Dat was gelukkig het geval. Volgens de APK-keurmeester van de lokale Ford-dealer in het Brabantse Zundert was het een allerminst spannende APK-keuring. “Niets aan de hand, goed onderhoud helpt daar enorm bij”, zo klonk het aan de balie tijdens het afrekenen. De ST200 heeft de APK-keuring en emissietest weer doorstaan, blij mee!

De onderkant

Een APK-keuring is ook altijd een leuk moment om een kijkje onder de auto te nemen. De auto staat dan toch op een brug. Bovendien is de onderkant toch een plek die je niet zo vaak ziet. Gelukkig zag alles er heel normaal uit. Wel is duidelijk geworden dat ik de uitlaat maar voor de helft schoonmaak. Ai! Moet ik de volgende keer toch wat verder onder de auto gaan liggen… Het zijn de kleine details die het verschil maken toch?

We kunnen in ieder geval weer tot 2024 de weg op met de ST200. En ook dat is reden voor een feestje. Maar het kriebelt ook om iets anders te proberen. De tijd zal het leren wat er volgt.