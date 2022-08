Pools SF90 interieur gaat verder waar Ferrari stopt

Voor als je wensenpakket complex is. Kijk maar naar dit aangepaste Ferrari SF90 interieur.

Je kunt natuurlijk shoppen voor Special Equipment goodies voor je Ferrari om de supercar te personaliseren. Maar misschien hebben de Italianen niet wat je zoekt. Dan is het nog altijd mogelijk om een derde partij in te schakelen. Het Poolse Carlex bijvoorbeeld.

Deze specialisten hebben er geen moeite mee om lastige opdrachten uit te voeren. En ook de Ferrari SF90 is een auto die ze bij Carlex met hartelust beetpakken. Zoals je kunt zien met dit voorbeeld.

Op verzoek van een klant werd het interieur van de Ferrari SF90 flink aangepakt door de Poolse specialist. Het thema is rood, wit en zilver in combinatie met heel veel carbon. De kleuren komen terug op de stoelen, het dashboard en ook het stuurwiel.

Het complete interieur was onderdeel van de make-over. De hemelbekleding is van alcantara, met als uniek detail het logo van Ferrari erin verwerkt. Verder werden er nieuwe vloermatten ontworpen voor de klant. Alleen instappen met schone schoenen, of je trekt ze even uit.

Carlex is drie weken zoet geweest met het aanpassen van het interieur van de Ferrari SF90. Het resultaat mag er zijn. Op deze manier heb je een unieke Ferrari en weet je zeker dat je niet gauw een tweede op deze manier zal tegenkomen.