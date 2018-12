Autoblog driftcursus: zondag 3 februari 2019

Omdat je als goede voornemen hebt om meer leuke dingen te doen. Of omdat je nog een leuk cadeau zoekt voor iemand die het dit jaar verdient heeft: leer driften met de Autoblog driftcursus!

Lekker glijden, haaks de bocht om, de BMW’tjes richting de toerenbegrenzer janken. Het kan en mag allemaal en wij leren je hoe je het verstandig doet. het is tevens de essentiële voorbereiding voor de horrorwinter die we tegemoet gaan, we verwachten veel sneeuw. Thuis kan je uitleggen dat je deze rijvaardigheidscursus voor de veiligheid volgt, maar gelukkig is het ook gewoon leuk om te doen, dat driften.

In samenwerking met Driftsport bieden we je daarom een complete driftcursus aan, zodat je elke rotonde als een eindbaas kan domineren. We starten met een kleine instructie van een half uurtje, waarna je maar liefst 3 uur de tijd krijgt om je driftskills te perfectioneren. Ter afsluiting volgt er een certificaatuitreiking van ongeveer een half uur.

Er zijn maximaal 28 plaatsen beschikbaar voor dit evenement, waarbij steeds twee deelnemers een auto delen. Die auto regelen wij natuurlijk voor je, evenals benzine, de locatie en instructeurs. Er is een klein legertje instructeurs die je de dag door helpen en ook ik (Wouter) zal aanwezig zijn.

De cursus zal op zondagmiddag 3 februari plaatsvinden in Lelystad en om onze trouwe lezers te belonen, betaal je niet het normale tarief à 295 euro, maar een speciale Autoblog prijs van 275 euro. Zorg dus dat je erbij bent als je op een veilige manier de fijne kneepjes van het driften wilt leren en bovendien een hele toffe dag wilt hebben. Bestellen doe je in onze SHOP. Een intro-filmpje vind je hier, een video van een vorige editie is daar te bekijken!