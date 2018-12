De V12 in deze Ferrari-racer is 20 MILJOEN euro waard

De rest van de Ferrari natuurlijk ook, maar die twaalfcilinder ziet er te lekker uit om geen extra aandacht aan te schenken.

Tenzij je een fervent aandeelhandelaar bent, kun je beter klassieke auto’s flippen. Al jaren bewijzen veilinghuizen dat men een goede boterham kan verdienen door de juiste auto op het juiste moment te verkopen. Met name legendarische, zeldzame Ferrari’s vallen goed in de smaak. Bijna drie jaar geleden werd praktisch dezelfde auto, een Ferrari 290 MM waarin Juan Manuel Fangio had gereden, voor 28 miljoen dollar verkocht. Recentelijk heeft RM Sotheby’s weer een 290 MM van de hand gedaan en deze werd afgehamerd op het minstens zo indrukwekkende bedrag van 22 miljoen dollar (19,4 miljoen euro).

De Ferrari 290 MM in kwestie, die in zijn actieve jaren door legendarische coureurs als Stirling Moss, Peter Collins, Wolfgang von Trips, Phill Hill en ook Fangio werd bestuurd, is een van in totaal drie overgebleven exemplaren. Ferrari maakte er officieel één meer, maar deze is in de loop der jaren verloren gegaan.

Zoals bij menig klassieke Ferrari het geval is, is ook het koetswerk van deze 290 MM door een stel vaardige Italiaanse vaklui in elkaar geknutseld. Zijn aerodynamische, lichtgewicht ‘huid’ heeft de Ferrari aan Scaglietti te danken. Daaronder schuilt een vreselijk luidruchtige 4,5-liter V12. De grommende twaalfcilinder ligt op de plaats waar de Italiaanse sportwagenfabrikant in eerste instantie een magere viercilinder had geplaatst. Met zijn (destijds) potente krachtbron heeft de Ferrari tussen 1956 en 1957, zonder veel succes, deelgenomen aan tal van grote internationale races. Dit in tegenstelling tot de andere exemplaren, die bijvoorbeeld de Mille Miglia – waarnaar de letters ‘MM’ in de naam van de auto verwijzen – en de 1.000 km van Buenos Aires wonnen. Wel kwam chassisnummer 0628 in deze wedstrijden tot podia.

Als een van de minder succesvolle exemplaren werd de 290 MM in kwestie al snel door Ferrari verkocht aan een privé-eignaar, die Stirling Moss vervolgens optrommelde voor de Bahamas Speed Weeks van 1957. Na aan nog een aantal andere wedstrijden te hebben deelgenomen, werd de auto niet lang daarna weer van de hand gedaan. Na zijn racecarrière wisselde de 290 MM meerdere malen van eigenaar. Een van zijn meer recente eigenaren liet de auto volledig restaureren door Ferrari Classiche. Hier werd het icoon in ieder opzicht teruggebracht naar nieuwstaat. De auto is tegenwoordig gehuld in de kleuren die hij droeg tijdens de 12 uur van Sebring van 1957.