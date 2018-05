Autoblog EV 10-daagse

Ook gij Brutus? Wij petrolheads hebben hier toch geen zin in?

Wij worden nog steeds warmer van een Ferrari V12 uit de jaren 50, een AMG V8 of het aanzuiggeluid van de airbox uit een M3, dan van een Tesla die verdacht veel klinkt als een tram. Toch zijn er een aantal redenen om juist wel eens een “deepdive” te doen in de wondere wereld van de elektromobiliteit.

We love technology

Laten we met het meest positieve beginnen. Het geldt ongetwijfeld niet voor iedereen, maar ik vind technologie geil. Alle technologie. Van de computers die ik vroeger zelf nog bouwde tot aan hoe een sperdifferentieel werkt. Een automonteur ben ik niet, maar ik wil wel weten hoe dingen werken en vooral ook hoe ik de technologie die dan voor mij kan laten werken.

Elektromotoren hebben andere karakteristieken (en minder karakter) dan een verbrandingsmotor, maar dat biedt ook kansen. Ik realiseer me dat maar weinigen de ervaring met mij kunnen delen, maar het samenspel tussen elektromotor en V8 is in de Porsche 918 Spyder en McLaren P1 werkelijk fantastisch. Niemand kan klagen dat die auto’s niet leuk genoeg zijn.

De trein rijdt

Hoe we het ook wenden of keren: de grote autoconcerns zetten fors in op EV’s. Ondanks de lovende koppen in de media zijn de verkoopcijfers nu nog een lachertje, maar net als bij goederentrein is dit een beweging die langzaam op gang komt, maar wel doorzet. Wat het eindstation is weten we nog niet. En ondanks wat de EVangelisten prediken; gewone motoren zijn nog lang niet dood om maar te zwijgen over waterstof, syntethische brandstoffen en wie weet schiet Elon Musk ons straks allemaal door tunnels naar onze eindbestemming.

Het aanbod aan EV’s is nu misschien nog niet zo heel breed, maar alle grote autofabrikanten hebben aangekondigd dat ze tot 2025 met een fors aantal EV’s komen. Ook de komende twaalf maanden staat er nog veel op stapel: Jaguar bijt het spits af met de I-PACE, Audi volgt snel met de E-tron, de Mission-E van Porsche staat ook te trappelen en wie weet krijgt Elon de productie op orde om ons wat boten vol Model 3’s te sturen.

Die bijtelling hé

Er zijn mensen die zich daar niet druk over hoeven te maken, maar voor de normale mensen onder ons ben je een dief van je eigen portemonnee als je niet op zijn minst overweegt om elektrisch te gaan rijden. Helaas komt de particulier er nog wat bekaaid vanaf, dus het is met name de zakelijke rijder die hier voordeel kan halen.

Voor 2018 geldt nog 4% bijtelling over de gehele aanschafwaarde, vanaf 2019 geldt de “gewone” bijtelling van 22% over het bedrag boven 50.000 euro. Daarmee kunnen we dit jaar nog een piek verwachten in uitlevering van de Tesla Model S, Model X en de Jaguar I-PACE. Vanaf 1 januari 2019 worden die auto’s een stuk duurder in de bijtelling, dus de verkopen zullen dan (naar verwachting) fors kelderen.

Voor de meest verkochte EV’s van Nederland (de e-Golf) en wereldwijd (de Leaf) heeft dit geen consequenties. Met het beschikbaar komen van meer betaalbare EV’s met voldoende grote accu’s zullen de verkopen de komende jaren zeker nog stijgen, totdat de overheid de voordelen gaat afbouwen. Daarna wordt het spannend om te zien of EV’s goedkoper zullen worden en auto’s met verbrandingsmotoren gaan verslaan. Tot die tijd hebben we nog enkele jaren en om de focus op het hier en nu te houden, organiseren we nu de Autoblog EV 10-daagse. We geven je komende 10 dagen wat extra artikelen en video’s over dit onderwerp.