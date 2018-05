Alonso: ‘dit was de saaiste GP ooit’

Viel Alonso gisteren uit vanwege technische falen, of was hij in slaap gevallen achter het stuur?

De Grand Prix van Monaco behoort tot het meubilair van de Formule 1. De locatie levert, zeker vanuit de lucht, mooie beelden op en juist tijdens deze race zijn tal van beroemdheden te vinden in en om de pits. Het smalle stratencircuit zorgt er echter voor dat inhalen zeer lastig is. Het is dan ook alles behalve het spannendste circuit van de kalender.

Fernando Alonso gooide er nog een schepje bovenop. Volgens hem was de race van gisteren de saaiste race ooit. Die uitspraak deed hij tegenover camera’s na afloop van de Grand Prix. Alhoewel de race op sommige punten inderdaad niet puntje-op-je-stoel materiaal was, is de stelling van de F1-coureur wat overdreven. Hij was zelfs van mening dat bezoekers het geld voor het toegangskaartje terug zouden moeten krijgen. Er was geen gele vlag, geen safetycar, geen spanning. Aldus de tweevoudig wereldkampioen. Later haalde de coureur nog eens uit via Twitter, door de Indy500 DE race van de dag te noemen.

Ready to watch and enjoy the RACE of the day 👍👍👍👍👍 https://t.co/TfBmsKOc2k — Fernando Alonso (@alo_oficial) May 27, 2018

Ondanks het feit dat er weinig ellende op de baan heeft plaatsgevonden was de Grand Prix van Monaco dit seizoen, in mijn ogen, redelijk vermakelijk. Het gevecht van Ricciardo, die niet op vol vermogen kon rijden, om zich niet in te laten halen door Vettel was bijvoorbeeld interessant om te zien. En Max deed het ook niet onverdienstelijk, met een uiteindelijke negende plaats na diverse inhaalacties. Dus de meest saaie race ooit? Misschien moet Alonso de race nog eens terugkijken.