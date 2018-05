Mansory Bentayga voor oud-Feyenoorder Elia

Wat een smaakvolle samenstelling..

Tegenwoordig speelt Eljero Elia in Istanboel, maar dit betekent niet dat de voetballer zijn gezicht niet laat zien in Nederland. De speler is geselecteerd voor Oranje en zal binnenkort in actie komen. Ook was hij gisteren aanwezig bij het afscheid van Dirk Kuyt in de Kuip. Nu hij zich op Hollandse bodem begeeft, heeft hij meteen een nieuw speeltje opgehaald.

Het betreft, hoe kan het ook anders, een Bentley Bentayga. Een Bugatti Chiron zit er nog niet in voor de voetballer, maar met een Bentayga valt er weinig te klagen. Elia reed eerder onder meer een Huracán. De Lambo deed hij in 2017 van de hand. Vermoedelijk werd de auto verkocht omdat hij in dat jaar de overstap maakte naar Istanbul Başakşehir.

Zoals het een voetballer betaamd, is de Bentayga niet standaard gebleven. De auto is door JD Customs aangepakt met een pakketje van Mansory in combinatie met een matzwarte wrap. Zijn SUV verwarren met de standaard Benta van Ali B zal dus niet zomaar gebeuren.

Fotocredit: Eljro Elia op Instagram