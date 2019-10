Autoblog EV 10-daagse 2019

Het is en blijft een thema voor de komende jaren: elektrificatie van het wagenpark. De verkoopcijfers laten deze maanden hele bemoedigende cijfers zien voor elektro-fans, maar daarmee is het pleit nog niet definitief beslecht.

De geschiedenis leert ons dat een lage bijtelling en zeker het aflopen ervan voor een enorme boost in verkopen kan leiden. Ooit was er voor de zakelijke rijder 0% bijtelling voor auto’s met een CO2-uitstoot lager dan 50 gram per kilometer. Ook de plug-in hybrids voldeden daar (op papier) aan, of de berijder daadwerkelijk zijn auto oplaadde of niet. Toen de bijtelling voor deze auto’s per 1 januari naar 7% en later zelfs 15% bijtelling steeg, was er in het laatste kwartaal een enorme piek aan verkopen. Er was zelfs een Mitsubishi dealer die voor het uitleveren van Outlanders een extra pand huurde.

Eind 2018 gebeurde hetzelfde voor de Jaguar I-PACE, Audi e-tron en (in mindere mate) voor de Tesla Model S en X. Per 1 januari 2019 hadden deze auto’s alleen over de eerste 50.000 euro nog een korting op de bijtelling, voor de aanschafprijs boven dit bedrag moet de reguliere bijtelling van 22% worden betaald. Het resultaat: er werd “gevochten” om de circa 200 Audi e-trons die in 2018 werden afgeleverd, terwijl Jaguar dealer overuren draaiden om 2621 exemplaren van de I-PACE voor hun klanten klaar te maken. De historie herhaalde zich eind 2019, want er was een Jaguar dealer die voor het afleveren van I-PACES een extra pand huurde.

In 2019 doet Tesla het wel even anders: een extra pand is niet nodig. Een tent, schijnbaar matige koffie en een groot tochtig parkeerterrein waren voldoende om de afgelopen weken 2700 exemplaren van de Model 3 af te leveren. Sommigen vonden het fantastisch, maar er is ook een groep die er geen warm gevoel van service bij kregen. Ook die discussie is interessant: wat is de rol van de dealer straks nog als we massaal aan de elektrische auto gaan. Er is minder onderhoud nodig en de aankoop doen we straks wellicht echt via het internet.

Of de enorme verkooppiek van EV’s wel of niet de voorbode is van de elektrische revolutie is juist interessant om te behandelen. Niemand kan de toekomst voorspellen, de typische EV lobby niet, autofabrikanten niet en wij ook niet. Dat auto’s schoner zijn geworden en wellicht nog schoner moeten worden staat buiten kijf. Of werkelijk iedereen elektrisch kan, wil en gaat rijden is een groot vraagteken.

In de komende tien dagen brengen we jullie heel veel content rondom elektrische mobiliteit. We kijken niet alleen naar wat er nu wordt verkocht, maar ook wat er nu aan komt aan nieuwe EV’s. OF welke EV’s de gemiddelde koper wellicht onterecht links laat liggen.

In tegenstelling tot vorig jaar zullen we ook weer aandacht besteden aan de plug-in hybride. Zakelijke rijders gingen ooit massaal aan de PHEV, maar qua bijtelling hebben ze nu geen uitzonderingspositie meer. Is er dan nog markt voor al die nieuwe PHEV’s die fabrikanten uitbrengen?

Gelukkig gaat het “gewone” nieuws ook door, dus petrolheads die nog niet aan de EV willen, komen ook aan hun trekken.