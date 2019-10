Occasioncijfers 2019: meer auto’s, minder particulieren

Nog steeds is er een run op tweedehands auto's.

Auto’s zijn duur. Helemaal in ons land, waar BPM en andere vormen van groene taks de overhand beginnen te nemen. Daarom kun je tegenwoordig een oplossing vinden in private lease of nog makkelijker: een occasion kopen. In de wereld van tweedehands auto’s zijn er genoeg goudmijntjes te vinden. Maar ook het aanbod ‘huis- tuin en keukenauto’s’ is groter dan ooit. BOVAG deed onderzoek naar de tweedehands autoverkoop in harde cijfers, dit aan de hand van de eerste drie kwartalen van 2019.

Om gelijk maar even aan te kaarten wat opvalt. Met 955.958 verkochte personenauto’s en nog een heel kwartaal te gaan, durft BOVAG nu al te voorspellen dat de ruim 1.250.000 van vorig jaar overtroffen wordt. Een ander opvallend cijfer is het aantal auto’s wat particulier verkocht wordt tegenover via een bedrijf. Nog steeds ligt het aantal particuliere verkopen hoger dan bedrijfsverkopen (512.032 auto’s tegenover 460.386), maar waar de eerste categorie harder daalt dan ooit (10,9 procent ten opzichte van 2018), stijgt de laatste categorie ook redelijk sterk. BOVAG denkt dat de geboden garantie van een specialist of garage daarin meespeelt. De consument houdt van zekerheid, zeker nu de occasionmarkt grotendeels bestaat uit complexe auto’s met veel potentiële mankementen. Als je dan extra zekerheid kunt krijgen, is dat altijd welkom.

De cijfers van de automerken- en modellen bevatten niet veel verrassingen, maar we noemen ze toch even:

De meest verkochte occasions per merk door autobedrijven:

(2019 tot en met september)

1. Volkswagen 110.511

2. Peugeot 80.497

3. Opel 78.313

4. Renault 74.126

5. Ford 67.909

6. Toyota 48.116

7. BMW 46.985

8. Citroën 44.064

9. Volvo 39.604

10. Mercedes 39.027

De meest verkochte occasions per model door autobedrijven:

(2019 tot en met september)

1. Volkswagen Golf 33.165

2. Volkswagen Polo 30.851

3. Opel Corsa 23.689

4. Renault Clio 20.596

5. Ford Focus 19.831

6. Ford Fiesta 18.930

7. Opel Astra 17.491

8. BMW 3 Serie 15.539

9. Peugeot 206 15.254

10. Toyota Aygo 13.562

De meest verkochte occasions per merk door particulieren:

(2019 tot en met september)

1. Volkswagen 77.931

2. Opel 40.738

3. Peugeot 39.466

4. Renault 33.562

5. Ford 31.278

6. Mercedes 26.580

7. BMW 25.983

8. Toyota 24.143

9. Fiat 22.796

10. Citroën 20.076

De meest verkochte occasions per model door particulieren:

(2019 tot en met september)

1. Volkswagen Golf 26.604

2. Volkswagen Polo 23.075

3. Opel Corsa 16.295

4. Peugeot 206 13.173

5. BMW 3-SERIE 10.736

6. Opel Astra 9.597

7. Renault Clio 9.293

8. Ford Fiesta 8.382

9. Renault Twingo 8.191

10. Ford Focus 8.142

Kortom: de occasionmarkt is nog steeds aan het groeien. Men is nog steeds dol op tweedehands auto’s. Maar, als ze er eentje kopen, doen ze dat het liefst bij een bedrijf waar garantie en/of andere zekerheden geboden kunnen worden. Logisch, toch?

Image-credits: veel van dit soort smetteloze Golf IV’s worden niet meer verkocht.