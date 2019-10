Zandvoort: andere events moeten wijken voor de F1

Aan de kant gepeupel, de F1 is hier.

Formule 1, dat is toch wel het toppunt van de autosport. In elk geval als het gaat om prestige en publiek. Het is een duur en enorm gebeuren. Wat dat betreft bijzonder dat we dit volgend jaar in Nederland gaan meemaken. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Er moet veel gebeuren met betrekking tot verbouwingen en er spelen ook andere zaken.

Zo schrijft de Volkskrant vanmorgen dat andere evenementen moeten wijken om de F1 volgend jaar in mei rond te krijgen. Meerdere bronnen zouden dat tegenover de krant bevestigd hebben. Door andere evenementen op het circuit te annuleren compenseert Circuit Zandvoort de stikstofschade die het driedaagse F1-event zou uitstoten.

Welke events concreet geschrapt gaan worden is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat tenminste drie wedstrijden op het circuit niet zullen doorgaan. Het is de bedoeling dat de volgende Junkyardrace in het voorjaar van 2020 gereden gaat worden. Het is niet bekend of bijvoorbeeld een leuk event als dit moet wijken voor het prestigecircus dat Formule 1 heet, maar vooralsnog lijkt het er gelukkig niet op.

De organisatie van de F1-race kent veel kritiek vanuit milieuorganisaties en diverse omwonenden. Men maakt zich zorgen om milieuschade en geluidsoverlast. Met deze maatregel hoopt de organisatie critici tegemoet te komen. Het feit dat bezoekers van de Dutch Grand Prix veelal met de fiets, trein en pendelbussen gaan komen moet daar ook aan bijdragen.