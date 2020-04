Autoblog Flashback: Ferrari Testarossa

We gaan terug in de tijd met één van de meest iconische Ferrari’s ooit.

Een 4.9-liter V12 met 390 pk en 490 Nm koppel. Dit verpakt in een strak gelijnde coupé met een vijf voorwaartse versnellingen tellende handbak.

De acceleratietijden zijn anno 2020 totaal niet indrukwekkend. Met een sprint naar 100 km/u in 5,3 seconden en een topsnelheid van 290 km/u zal menig puber zijn schouders ophalen. Dat is helemaal niet belangrijk als je naar de Ferrari Testarossa kijkt. Het geluid en zijn looks zijn om van te watertanden.

Vijf jaar geleden reden we met een maagdelijk wit exemplaar. Een auto die meteen doet denken aan Miami Vice. Voor de wat recentere lezers onder ons is The Wolf of Wallstreet (2013) misschien een wat bekender voorbeeld. In het intro van de film maakt de Ferrari een cameo.

Geheel in stijl maakte Casper kennis met dit icoon van Ferrari. Ga terug in de tijd met de Autoblog Flashback van deze week. Dit is de Ferrari Testarossa!