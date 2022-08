Autoblog Formule 1 Zomerrapport 2022: deel 1

De Formule 1 tussenstand qua coureurs! Wie heeft het naar verhouding het beste gedaan? Lees het hier, in het Autoblog Formule 1 Zomerrapport 2022!

Het Formule 1-seizoen bevindt zich nu iets over de helft. Tijd dus om de balans op te maken. Wat opvalt, is dat Ferrari verreweg de snelste auto heeft, maar zichzelf geregeld tekort doet. Tactische missers, betrouwbaarheidsissues en rijdersfouten gooien telkens roet in het eten. Ondanks een matige start met twee uitvalbeurten de eerste drie races, gaat het Red Bull daarentegen voor de wind. Sterker nog, Red Bull is al bijna kampioen en door het gestuntel van Ferrari komt zelfs Mercedes in de buurt van #teamrood!

Maar dan hebben we het dus specifiek over de teams. Op de redactie hebben het seizoen echter nauwlettend gevolgd. Niet alleen wat er vooraan gebeurd, maar ook in het middelveld en in de achterhoede. Tijd om de rapportkaarten erbij te pakken dus voor het functioneringsgesprek.

Formule 1 Zomerrapport 2022

Formule 1 is een bijzondere sport. Normaliter zegt in sport de stand in het wereldkampioenschap hoe de verhoudingen liggen qua prestaties van de sportman (m/v/i). Maar omdat het materiaal in de F1 niet gelijk is, gaat die vlieger in dit geval niet op. Daarom hebben we nu gekeken hoe de coureurs presteren, met een subjectieve inschatting van het materiaal in het achterhoofd. Wat is dan de stand? Dat kun je lezen in het Formule 1 Zomerrapport 2022. We beginnen in dit eerste deel met de ‘slechtste’ coureurs (van matig naar oké-ish). In deel twee komen dan de toppers aan de orde.

Daniel Ricciardo

Positie in WK-stand: 12

Aantal punten: 19

Cijfer: 4-

Nee, Latifi bungelt niet onderaan het Formule 1 Zomerrapport 2022. Bij Latifi kun je nog zeggen: hij haalt eruit wat er in zit. Meer kan hij niet en de Williams helpt ook niet mee. Bij Daniel Ricciardo is het een heel ander verhaal. Daniel gold nog niet heel lang geleden als een van de betere coureurs van het gehele veld. In 2014 wist hij viervoudig kampioen Sebastian Vettel te verslaan in dezelfde auto.

Dit jaar rijdt hij als een pannenkoek. Er zijn diverse analyses op los te laten. Dat Ricciardo niet de scherpte in de kwalificatie heeft van Lando Norris, is niet het ergste. Het probleem is dat hij in de races ook geen goede indruk maakt. Soms zakken de tijden gedurende zijn stints helemaal in. Ergens heeft de MCL36 een paar karaktertrekken, waar de honingdas totaal niet mee om kan gaan. Dat is dan balen, maar voor een achtcijferig bedrag per jaar, mag McLaren verwachten dat Ricciardo daar beter mee om leert te gaan.

Nicholas Latifi

Positie in WK-stand: 20

Aantal punten: Zero Points

Cijfer: 4

Nicholas Latifi heeft sporadisch mooie dingen laten zien in de Williams. Zo haalde hij zelfs een keer Q3 in lastige omstandigheden! Mede daardoor staat hij niet nummer laatst. Natuurlijk heb je het geluk dat anderen falen, maar Q3 halen is nooit alleen geluk. Ook moeten we niet vergeten dat Latifi in een niet al te beste auto rijdt, de Williams is niet echt snel.

Latifi’s beste raceresultaat is 12e, maar die kwam wel in een race (GP van Engeland) waar slechts 14 coureurs finishen. Nicholas is een professionele jongen, doet het prima in de media en doet geen vlieg kwaad. Maar op sportief gebied brengt ‘ie net eventjes te weinig. In een Williams hoef je niet élke race te strijden om de punten, maar af en toe in de buurt komen mag je wel verwachten. Dat lukt Albon immers wel.

Lance Stroll

Positie in WK-stand: 18

Aantal punten: 4

Cijfer: 5-

We zijn niet anti-Canada hier, maar deze Canadese lichting F1-coureurs is niet zo sterk als de Villeneuves. Lance Stroll is absoluut geen pannenkoek. Hij heeft drie keer op het F1 podium gestaan en zelfs een keer pole position gepakt. Maar voor iemand die nu in zijn zesde jaar F1 zit, is wat hij laat zien te weinig. Af en toe sprokkelt hij een puntje voor het team. In totaal heeft ‘ie vier keer P10 gehaald.

Stroll maakt nog best veel fouten die passen bij een beginnend coureur, stiekem gaat ‘ie best vaak kablabber, zoals @jaapiyo dat zo mooi kan zeggen. Nu weten we dat de Aston Martin nog niet op gewenst niveau is. Maar van Lance verwachten we iets meer bravoure, risico en talent. Het is namelijk een jonge coureur die zich nog (steeds) moet bewijzen.

Zhou Guanyu

Positie in WK-stand: 17

Aantal punten: 5

Cijfer: 6

Als je punten pakt in je eerste race, dan doe je het al snel goed in dit soort overzichten. Zhou is een echte Formule 1-coureur en ontstijgt het niveau rijkeluiszoontje die in een auto is gezet vanwege eventuele sponsor-mogelijkheden. Hij heeft echter tegelijkertijd slechts twee keer punten gehaald, naast de openingsrace ook in Canada. De indruk die de rookie achterlaat is op zich goed. In vergelijking met geweldige vent Bottas, is hij op momenten na voorlopig alleen wel duidelijk de mindere coureur.

Slechts drie keer was Guanyou sneller dan Bottas in de kwali’s en qua punten onder de streep scheelt het al helemaal veel. We zijn enigszins mild omdat de verwachtingen niet al te hoog waren. En omdat Bottas vooral in het begin van het seizoen geprofiteerd heeft van een snelle Alfa, die inmiddels wat minder competitief is. Dat vertekent het verschil in punten enigszins, daar Zhou inmiddels dichter in de buurt van Bottas zit, maar dat zich niet vertaalt aan punten aan de meet.

Het is wel zaak dat de eerste Chinese F1 coureur zich in de tweede helft verder ontwikkelt. Zhou is in zekere zin een beetje het tegenovergestelde van Yuki Tsunoda. Yuki is af en toe iets te onbesuisd, Zhou is bijna te braaf. Zijn crash tijdens de GP van Engeland was doodeng. Hopelijk komt hij deze goed te boven, want de snelheid leek gevoelsmatig ietsje minder te zijn in de drie races sindsdien.

Yuki Tsunoda

Positie in WK-stand: 16

Aantal punten: 11

Cijfer: 6+

Dan komt nu Tsunoda. Dit is nu zijn tweede seizoen in een professioneel raceteam waar hij de nog altijd de benjamin is. Je mag verwachten dat het nu beter gaat dan vorig jaar. En dat is ook zo. Er spelen echter een paar dingen mee: Gasly lijkt minder scherp en de auto is aanzienlijk minder competitief. Daardoor lijkt het niet alsof Tsunoda een volwassen stap heeft genomen.

In de kwalificaties doet hij het beter dan vorig jaar ten opzichte van Gasly, maar het is wel nog altijd 5-8 voor de Fransman. Tsunoda had desalniettemin eenvoudig hoger kunnen staan. Maar hij maakt namelijk nog te veel jeugdige foutjes, waardoor hij geregeld de finish niet haalt als punten mogelijk zijn. Het is dat de aanwas van nieuwe coureurs in de Red Bull-pool matig is én dat Honda nog even wat langer blijft. Dat geeft Tsunoda vermoedelijk de support om nog een jaar bij Alpha Tauri te blijven. Maar sec genomen is het (net) te weinig wat hij brengt.

Pierre Gasly

Positie in WK-stand: 13

Aantal punten: 16

Cijfer: 6,5

Vorig jaar was Pierre Gasly helemaal ‘heet’. Hij maakte teamgenoot Yuki de toen nog rookie helemaal af. Zowel in de races als in de kwalificaties. Gasly haalde eenmaal het podium (Bakoe) en veel punten. Dit jaar gaat het alleen eigenlijk voor geen meter. De auto is niet zo denderend als men had gehoopt en Gasly zelf lijkt daar ook onder te lijden. Ten opzichte van vorig jaar staat Gasly dan ook een stuk lager in dit lijstje. Het verschil met Tsunoda is kleiner dan ooit. Toch staat Pierre wel nog boven Yuki, zowel in het kampioenschap als in het kwalificatieduel. Objectief doet hij dus meer met dezelfde auto…maar Gasly moet uitkijken dat die balans in zijn voordeel blijft. Als Yuki hem namelijk gaat overvleugelen, dan kan het na volgend jaar snel klaar zijn voor Gasly in de F1.

Sebastian Vettel

Positie in WK-stand: 14

Aantal punten: 16

Cijfer: 7

Het grappige is, Vettel is af en toe nog wel een beetje jongensachtig. De eerste twee races moest hij missen. Waarschijnlijk zag hij al vanaf de bank dat dit jaar weinig te halen valt met de Aston Xerox. Hij toont echter op de juiste momenten meer gif en durf dan zijn brave teamgenoot die dat alleen op de onjuiste momenten lijkt te doen en dat betaalt zich uit. De Duitser staat ook voor in de kwalificatieduel (7-4 voor Vettel) en heeft aanzienlijk meer punten gepakt. Waarom niet hoger in het Formule 1 Zomerrapport 2022? Alsnog is er iets te vaak een spin, crash of onbedoeld contact voor de viervoudig wereldkampioen te melden. En echte uitschieters qua (eind)resultaten zoals er vorig jaar nog waren, hebben we tot op heden niet gezien van VET.

Alex Albon

Positie in WK-stand: 18

Aantal punten: 3

Cijfer 7+

Wat mag je eigenlijk verwachten van Alex Albon? Hij kwam bij Toro Rosso, werd een paar maanden later gepromoveerd naar Red Bull, om vervolgens 1,5 jaar later als een oude vaatdoek bij het vuil gezet te worden. AA23 heeft er als midden-twinitger feitelijk al een hele F1 carrière opzitten, maar begint nu aan zijn tweede ronde. De Thaise Brit is stoïcijns bezig bij Williams. Het is een modelcoureur die wél punten met een Williams kan halen, als de kans zich voordoet.

Het verschil met zijn teamgenoot is doorgaans behoorlijk groot. Sterker nog, als je Latifi als benchmark neemt en dan vergelijkt hoe Albon het tegenover hem doet versus hoe Russell het tegenover hem deed, zit daar gevoelsmatig niet zoveel verschil in. Albon doet wat ‘ie moet doen en had misschien verdiend hoger te staan in deze lijst. Maar de Williams en Latifi als teamgenoot, maken het moeilijk om nu echt in te schatten hoe goed hij is.

Mick Schumacher

Positie in WK-stand: 18

Aantal punten: 4

Cijfer: 7+

Wat twee goede races kunnen doen. Mick Schumacher begon namelijk niet al te best aan dit nieuwe seizoen. Hij werd compleet om de oren gereden door zijn teamgenoot. We zijn dan ook benieuwd hoe goed Mazepin is in verhouding tot Kevin, dat verschil moet extreem zijn. Mick heeft altijd even de tijd nodig om te wennen aan een raceklasse/nieuwe auto en dat is nu niet anders. Zijn races tijdens de GP van Engeland (achtste) en Oostenrijk (zesde) waren uit de kunst. Schumacher moet nu wel doorpakken en niet weer 5 races op P17 eindigen, terwijl Magnussen doorgaat met puntjes sprokkelen. Ook al omdat zijn toekomst bij Haas F1 en daarmee in de F1 nog niet zeker is.

Esteban Ocon

Positie in WK-stand: 8

Aantal punten: 58

Cijfer: 7,5

Esteban is de nummer 8 van de ranglijst op dit moment. Dat is in het huidige veld een topprestatie, daar de eerste zes plaatsen feitelijk al vergeven zijn aan de coureurs van de drie topteams. Hij moet dus alleen Lando Norris voor zich dulden. Ocon is zo’n coureur die heel stil zijn punten bij elkaar sprokkelt. Hij maakt zeer zelden een fout en weet regelmatig het uiterste uit die Alpine te extraheren.

Maar…De ranglijst liegt in dit geval enigszins. Over de gehele eerste seizoens’helft’, is Alonso over de keper genomen de snellere van de twee geweest. De wenkbrauw is door pech en andersoortig gedoe echter vaak de mist in gegaan. Vandaar geven we Ocon een iets lagere positie in het Formule 1 Zomerrapport 2022. Oud-kampioen of niet, een 41-jarige coureur moet immers geen probleem vormen voor een jong talent als Ocon, zeker niet als het aankomt op pure snelheid over een ronde.

Toch scoort Alonso beter in de kwalificaties (8-5 voor ALO). Daarbij ligt het gemiddelde niveau dit jaar best hoog. Hele echte koekenbakkers als Mazzacane zijn er niet meer.. Dus om (net) buiten de top 10 te vallen, is geen schande.

Volgende keer nemen we de eerste twintig coureurs door van het zomerrapport, in deel 2!

