Red Bull zet in op ouderwets plan voor titel Verstappen

Red Bull Racing zet in op een ouderwets plannetje om Verstappen weer wereldkampioen te maken. Mercedes heeft direct de nodige bedenkingen.

De afgelopen jaren was Mercedes het dominante F1 team, maar vruuuuger hebben verschillende andere teams hun periode in de zon gehad. Ferrari, Williams en McLaren bijvoorbeeld, maar ook Team Lotus. Het Britse team dat de eerste was die een sponsor op haar auto plakte, kwam onder leiding van Colin Chapman met verschillende revolutionaire ideeën op de proppen. Vele daarvan leverden belachelijk succes op, sommige niet en leidden zelfs tot tragedie. Doch Chapmans meest gevleugelde idee, was de wingcar dat van toegevoegde lichtheid, of zoals de Britten dat iets mooier zeggen added lightness.

Minder gewicht betekent ceteris paribus meer snelheid, dus in de F1 is een goed dieet altijd belangrijk geweest. Tegenwoordig zijn de auto’s echter enorm zwaar geworden. Door de hybride aandrijflijn, de HALO, bepaalde kostenbesparingen et cetera, moesten de auto’s begin dit jaar minimaal 795 kilo wegen. Dat wil zeggen dat de auto’s voor de teams dus eigenlijk máximaal 795 kilo mogen wegen. Doch alleen Alfa Romeo slaagde daar daadwerkelijk in.

Weinig teams op gewicht

Zoals dat dan gaat, zijn de andere negen teams vervolgens gaan lamenteren bij de FIA. Zodoende werd het minimumgewicht verhoogd naar 798 kilo. Maar ook dat halen de meeste teams naar verluidt niet. Volgens Auto-Motor-und-Sport zitten nu alleen Alfa, Aston Martin en Williams nu op gewicht. Red Bull en Mercedes hebben met zeven respectievelijk acht kilo overgewicht het meeste ongewilde balast mee te torsen. Zoals je al was opgevallen, is de lichtste auto dus niet per definitie de snelste vice versa, maar extra kilo’s helpen niet. Aangenomen wordt dat elke tien kilo op een gemiddeld circuit al snel drie tienden per rondje kost.

Nieuwe monocoque voor Red Bull RB18

Red Bull is zodoende al langer bezig met proberen om de auto lichter te krijgen. Maar kennelijk valt dat niet mee. De ene update schaaft er wat gewicht af, de volgende telt er weer iets bij op. Het is een beetje hetzelfde als naar de sportschool gaan. A-M-und-S weet dat het team zodoende nu bezig is een nieuwe monocoque te bouwen. Dat is niet zomaar wat, want dat betekent automatisch dat dan ook de FIA crashtest nog een keer doorlopen moet worden. Daarvoor moeten dan meteen drie monocoques gebakken worden. Opvallend genoeg heeft het team van Mercedes hiervan de kosten beraamd op zo’n twee miljoen Euro.

De limiet

Nou was dit vroeger allemaal geen enkel probleem geweest voor een topteam, want daarvoor is twee miljoen natuurlijk peanuts. Echter, we hebben nu dat budgetcap, dus je moet keuzes maken. Mercedes heeft dus direct zijn vraagtekens geplaatst bij hoe Red Bull dit allemaal voor elkaar krijgt. Zeker ook omdat Christian Horner zelf al eerder aangaf dat Red Bull op de limiet zit qua uitgaven.

Titel voor Verstappen?

Enfin, het lijkt erop dat Red Bull nu haar geld inzet op deze oude vertrouwde manier om hard te gaan in de F1. Het lijkt een vrij ‘eenvoudige’ optie met veel zekerheid dat het zal werken. Ferrari zit naar verluidt (hoewel niemand hier een reële inschatting van heeft) al dichter op het minimumgewicht, dus zij zullen wat anders moeten vinden. Max en Red Bull definitief kampioen?