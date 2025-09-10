Autoblog Foto van de Maand – Augustus 2025

Wie o wie maakte de gaafste foto van augustus?

Helaas is de laatste echte zomermaand alweer voorbij, maar we kijken nog even terug op augustus met de Foto van de Maand. Voor de winnaar hebben we weer een bol.com cadeaubon ter waarde van €100 klaarliggen.

Voordat we naar de foto’s gaan kijken stellen we nog even kort de jury voor. Jonah (@jt916) won de laatste editie en is daarom ons gastjurylid van deze maand. Daarnaast neemt Eric van Vuuren weer zijn vaste plek in de jury in.

Je hoeft geen spectaculaire sportwagen voor je lens te hebben om in de top 3 te komen. Dat bewijst @basteeld met dit heerlijke plaatje van een MG Metro.

Machiel: “Dit had zomaar een ansichtkaart kunnen zijn uit de jaren ’80. De donkere bomen en het natte wegdek zorgen voor een heerlijk sfeervol plaatje. De zachte gloed versterkt de sfeer en de reflectie van de koplampen maakt het plaatje compleet.”

Eric: “De Metro staat er wat ingetogen bij, maar juist dat maakt deze foto sterk. De natte weg reflecteert de koplampen en de nevel geeft alles een filmisch randje, alsof de auto onderweg is naar een geheimzinnige bestemming. Het shot voelt spontaan en puur, zonder opsmuk – en daardoor komt de charme van zo’n kleine klassieker misschien wel extra goed naar voren.”

Jonah: “Deze foto straalt een en al retro uit. De klassieke gele koplampen die reflecteren op de vochtige weg en de dromerige look die gecreëerd is door de gekozen locatie en de lichtinval. Eerder genoemde in combinatie met de heerlijke en typische jaren ‘80 Metro maakt van de foto een prachtig geheel.”

Op de tweede plaats treffen we een totaal andere auto, namelijk de Mustang Mach-e Rally. Het is de eerste keer dat deze auto voorbij komt op Autoblog Spots en dankzij @basfransencarphotography staat ‘ie meteen op het podium.

Eric: “Zelden matcht een auto zó goed met zijn achtergrond. De knalgele Mach-E Rally staat voor een wand vol groentinten alsof het expres is ontworpen voor deze shoot. Strak, grafisch en toch speels, want de bladeren op de voorgrond maken het net wat minder ‘gepolijst’. Het resultaat: een foto die je bijblijft en die de energie van de auto perfect vangt.”

Machiel: “Deze locatie en de auto zijn voor elkaar gemaakt. Deze combinatie zorgt voor een heel leuk kleurenpalet. Door de auto recht van de zijkant te fotograferen ontstaat er een strakke, bijna tweedimensionale compositie. Die was misschien nog wel strakker geweest zónder de bladeren op de voorgrond, maar alsnog een lekkere plaat.”

Jonah: “Over natuurlijke habitat gesproken. De excentrieke kleur van de Mach-E weergalmt in de achtergrond. Daarbij komend dat je je bijna een voyeur voelt wanneer je naar de foto kijkt door het slimme gebruik van de voorgrond. Al met al een mooi geheel.”

En dan de enige echte winnaar: deze foto van een klassieke Giulia, gefotografeerd door @trisjphotography.

Eric: “De lichtblauwe Giulia lijkt hier bijna op haar plek geboren: een klassieker tussen de oude straatjes, met de kerktoren die als een soort kroon boven de auto uitsteekt. De warme tinten van de stenen en het zachte avondlicht maken het blauw van de auto nóg sprankelender. Je voelt gewoon dat dit geen “toevallige” parkeerfoto is, maar een shot dat de sfeer van tijdloos autorijden ademt.”

Machiel: “De binnenstad van Nijmegen vormt een uitstekende setting voor deze klassieke Italiaan. De perspectieflijnen van de gebouwen komen mooi samen bij de auto, die een dynamische pose aanneemt midden op straat. De warme kleuren en de gloed zorgen voor een vintage sfeertje. Enige minpuntje is dat de foto aan de donkere kant is, maar dit zorgt er wel weer voor dat de koplampen er lekker uitspringen.”

Jonah: “De meesterlijke kleursamenstelling van deze Giulia komt helemaal tot zijn recht doordat er gekozen is voor de sfeervolle doch donkere steeg. Doordat je de statige kerk op de achtergrond ziet en de kobbelweg op de voorgrond past, past het mooi in de jaren ‘70 stijl van de auto. Zeer mooie plaat!”

We mogen Tristan dus feliciteren met de winst! Hij krijgt de bol.com cadeaubon thuisgestuurd. Heb je niet gewonnen? Niet getreurd, deze maand is er weer een nieuwe ronde. Upload dus vooral je foto’s op Autoblog Spots om kans te maken!