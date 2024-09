Autoblog Foto van de Maand – Augustus 2024

De Autoblog Foto van de Maand augustus is bekend, dames en heren.

De vakantiespots-actie is inmiddels afgerond, maar we zijn ook de Foto van de Maand niet vergeten. Het is de hoogste tijd om te kijken wie de Kamera Express-bon van €100 verdient met de beste foto van de maand.

In de jury mag deze maand @Row1 plaatsnemen, omdat zijn foto van een Ferrari F50 vorige maand op nummer één stond. En ons vaste jurylid Eric van Vuuren is ook weer van de partij. Daar gaan we dan.

Op de derde plaats hebben we een primeur in deze rubriek, namelijk een vliegende auto. @shotbythijn had de gelegenheid om een PAL-V te fotograferen in de papierfabriek in Nijmegen.

Eric: “Wat een gave setting voor deze unieke PAL-V! Het licht dat door het dak komt valt perfect over de auto (?) waardoor ook de bijzondere kleur goed tot z’n recht komt. Er is mooi gebruik gemaakt van scherpte/diepte door iets in de voorgrond te nemen en de algehele nabewerking maakt de foto helemaal af.”

Rowan: “Dit is een bekende locatie voor mij en dat levert vrijwel altijd fijne platen op! Zo ook deze keer, het licht valt perfect op het onderwerp en ook de compositie is geslaagd, mooi uit het midden en een mooi strak lijnenspel.”

Machiel: “De locatie heeft een beetje hangar-vibes, wat natuurlijk een passende setting is voor een vliegende auto. Thijn heeft heel mooi gewerkt met licht en schaduw, door de Pal-V onder het raam te positioneren. De oranje kleur springt er ook lekker uit in de grauwe omgeving. Al met al een gelikt plaatje, waar heel weinig op aan te merken is.”

@duderino besloot spontaan wat foto’s te maken met zijn M3, nadat hij in alle vroegte iemand moest afzetten bij Rotterdam Airport. Dat pakte heel goed uit.

Machiel: “Zonsopgang en mist is altijd een hele mooie combinatie, dus @duderino was op het juiste moment op de juiste plaats. Het levert een heel sfeervol plaatje op. De gloed van de koplampen lijkt te komen door een ietwat natte of vieze (telefoon)lens, maar dat versterkt juist de sfeer. En met symmetrische compositie kun je eigenlijk nooit de mist in gaan.”

Eric: “Vermoedelijk een iPhone foto, maar dat mag de pret niet drukken. De timing, positionering en compositie is perfect… Door de vroege ochtendmist komen de lampen er ook perfect uit, dit zal een heerlijke start van de dag geweest zijn!”

Rowan: “Perfecte setting voor wat mooie platen, zeker met zo’n mooie BMW. Helaas mis ik hier wel een polfilter en lijkt de lens vuil (vegen) te zijn.”

Tristan a.k.a. @trisjphotography ging op pad met een Mazda RX-7 en dat leverde een hele fraaie serie op. Inclusief de winnende foto van deze maand!

Eric: “Ik heb ooit het geluk gehad om een Mazda 767B te filmen, tot op de dag vandaag schrik ik soms nog wakker als ik terug denk aan het geluid! Vol enthousiasme vroeg ik of de coureur in kwestie ons wilde inhalen tijdens een car2car opnamen… het geluid was zo oorverdovend hard dat ik een week lang rondliep met ruisende oren. Deze RX7 zal weliswaar niet zó hard klinken als een Le Mans raceauto, maar alsnog zal de wankelmotor enorm gebruld hebben tijdens deze tunnelrun. Door het lage standpunt en gebruik van een langere sluitertijd knalt de blauwe Japanner er fantastisch uit… er zit precies genoeg scherpte op de auto terwijl de omgeving heerlijk vervaagd is. Top foto.”

Machiel: “Een goed uitgevoerd rolling shot is altijd gaaf, maar Tristan heeft er nog een extra dimensie aan weten te geven. De snelheid spat er vanaf en de wijde lens versterkt het effect nog eens. Door het contrast tussen het blauw van de auto en de warme tinten van de omgeving knalt deze RX-7 er gewoon uit. De tunnel werkt ook mooi mee in de compositie. Dit is een foto waar de eigenaar van deze auto heel erg blij mee mag zijn.”

Rowan: “Wat een waanzinnig shot, het is niet makkelijk om met een langzame sluitertijd zo’n strakke foto te maken. Dus complimenten daarvoor. De tunnel helpt ook goed om je helemaal richting het onderwerp te trekken. De kleur van de auto spring er ook lekker uit waardoor hij niet te missen is.”

Deze foto is dus unaniem uitgekozen tot de Autoblog Foto van de Maand. @trisjphotography krijgt dus de Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd, gefeliciteerd!

Deze maand is er uiteraard weer een nieuwe ronde, waar we opnieuw een waardebon hebben voor de winnaar. Deel dus je foto’s op Autoblog Spots, dan doe je automatisch mee!