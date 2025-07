Autoblog Foto van de Maand – Juni 2025

Ja, dit is nog steeds de Autoblog Foto van de Maand, ook al lijkt het misschien de Vliegtuigblog Foto van de Maand.

We doen niet aan thema’s bij de Foto van de Maand, maar soms lijkt het bijna wel zo. Deze editie zitten er twee foto’s in de top 3 met een luchtvaartthema, maar dat is puur toeval. De strijd gaat weer om een bol.com cadeaubon ter waarde van €100.

Voordat we naar de foto’s gaan zullen we eerst nog even de jury voorstellen. De winnaar van vorige maand was @mats_bulters. Hij mag daarom meebeslissen over de nieuwe winnaar. Daarnaast velt ook ons vaste jurylid Eric van Vuuren zijn oordeel over de foto’s.

Je hoeft niet per se naar een exotische locatie om mooie plaatjes te schieten. Meer dan een polderlandschap en mooi avondzonnetje heb je niet nodig, zo laat @enrique zien.

Machiel: “Dit plaatje geeft heel mooi de sfeer weer van een lekker avondje touren op een mooie zomeravond. De zwarte lak is mooi clean, met alleen de reflectie van de horizon, die mooi de heupen accentueert. De weerspiegeling in het water zorgt voor een interessante compositie. Al met al een mooi tafereel.”

Eric: “Simpel, rustig, maar o zo lekker. Deze Porsche is vastgelegd op een smal bruggetje in de polder, bij zonsondergang. Geen poespas, gewoon puur auto in z’n omgeving. Het warme licht maakt de metallic lak van de 911 mooi zacht, en de reflectie in het water eronder geeft de foto een extra laag zonder dat het te druk wordt. Dit is zo’n beeld waar je een beetje bij wegdroomt – alsof je zelf net even gestopt bent tijdens een avondritje op een lege dijk.”

Mats: “Simpelweg gewoon een fijne foto. Zo zie je maar dat een simpele locatie al zoveel kan doen voor de foto.”

@europeancarshotsinsta kreeg de kans om foto’s te maken op vliegveld Teuge met een Ferrari F8. Dit leverde een toffe serie foto’s op.

Eric: “Rode Ferrari, sportvliegtuig erachter, dikke wolkenlucht erboven – je hoeft geen autofan te zijn om te zien dat dit plaatje klopt. De Ferrari staat in het midden van de actie, maar doordat de fotograaf net een laag standpunt kiest, oogt ’ie nog wat brutaler. De reflectie in de lak pakt mooi het zonlicht op, terwijl het vliegtuig op de achtergrond zorgt voor extra context én coolheid. Dit is zo’n foto waar je even op blijft hangen – niet té gestileerd, maar precies goed.”

Machiel: “Supercars en vliegtuigen zijn altijd een geweldige combinatie. Het risico is dat het vliegtuig de show steelt, maar dat valt in dit geval mee omdat het een klein vliegtuigje is. Daardoor staat de Ferrari nog steeds op de voorgrond. De auto is ook mooi gepositioneerd ten opzichte van het vliegtuig en de schuine schaduw zorgt voor een stukje extra diepte. Een perfecte plaat om op XL formaat af te drukken!”

Van een auto en een vliegtuig, gaan we naar een auto en een vliegtuig in één: de PAL-V Liberty. @shotbythijn fotografeerde onze Nederlandse trots in de prachtige setting van Ohlstadt Airfield, in het zuiden van Duitsland.

Eric: “Een vliegende auto midden op een landingsbaan met de Alpen op de achtergrond – ja, dat klinkt al goed, maar check die foto. De PAL-V Liberty staat er strak voor in een bijna perfect symmetrisch shot. Wat deze foto zo sterk maakt? Het avondlicht is zacht en warm, waardoor het oranje van de auto lekker afsteekt tegen de koele blauwe bergen. En doordat ‘ie recht van voren is gefotografeerd, komt z’n bijzondere vorm – ergens tussen een supercar en een helikopter – supergoed uit. Futuristisch meets natuur op z’n best.”

Machiel: “Wat een waanzinnige locatie! Het lijkt erop dat Thijn gebruik gemaakt heeft van een telelens, waardoor de imposante bergen op de achtergrond extra dichtbij lijken. Het zachte avondlicht is prachtig en de oranje kleur komt heel mooi tot zijn recht. De gloed van de lampen is de kers op de taart. Een foto waarbij alles klopt!”

Mats: “Bij het zien van deze foto dacht ik gelijk; we hebben een winnaar! Wat een heerlijke foto. De locatie is fenomenaal en de foto in combinatie met de edit is gewoon top. De kleuren komen fijn tot zijn recht. Dit zou voor mij een foto zijn die je terugziet in foldertjes over dit apparaat.”

We hebben dus een duidelijke winnaar. Thijn wint hiermee een bol.com-cadeaubon ter waarde van €100. Gefeliciteerd! Deze maand is er weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Upload dus vooral je foto’s op Autoblog Spots om kans te maken!