Autoblog Foto van de Maand – Mei 2025

Alleen maar spectaculaire auto’s in deze editie van de Foto van de Maand.

Het is weer de hoogste tijd om te kijken naar de beste foto’s van afgelopen maand. Er wordt ook deze maand weer gestreden om een Bol.com-cadeaubon ter waarde van €100. En natuurlijk de eeuwige roem die gepaard gaat met het winnen van de Autoblog Foto van de Maand.

De winnaar van de vorige editie was @leswessle, oftewel Wessel, dus hij mag meebeslissen als gastjurylid. Hij neemt plaats in de jury naast ons vaste jurylid Eric van Vuuren. Door naar de top drie!

Een foto in een showroom zien we niet vaak in deze rubriek, maar @banderas wist een bijzondere serie te schieten in de Lotus-showroom. Daarmee claimt hij een plekje op het podium.

Eric: “De derde plaats gaat naar een beeld waarin rust en kracht elkaar ontmoeten. De volledig elektrische Lotus Evija staat binnen, deels gehuld in schaduw, maar met de dramatische lichtval van een ondergaande zon buiten het frame. De openstaande vleugeldeuren geven het geheel een sculpturale kwaliteit — bijna alsof de auto een kunstwerk is in plaats van een hypercar. De reflecties in het glas versterken het gevoel van luxe en exclusiviteit. Een technisch knappe foto, waarin alles draait om subtiliteit en sfeer.“

Machiel: “Een auto door het glas fotograferen, met in de reflectie een zonsondergang, heel creatief gedaan! Ook mooi hoe de auto maar deels belicht is, wat een soort Rembrandt-achtig effect geeft (clair-obscur voor de kenners). De Lotus Evija is ook bijna net zo duur als een Rembrandt, dus dat is wel passend.”

Wessel: “De Lotus Evija, heel gaaf om te zien hoe de zonsondergang in de reflectie van de ramen als soort rust over de schitterende lijnen van de auto dwalen, de lichtbox boven de auto zorgt dat deze dynamische lijnen van de lotus zacht, maar toch uitermate scherp op beeld staan. Dit is zo’n foto die echt de schoonheid van de auto laat zien gecombineerd met de schitterende kleuren uit de natuur. Hele gave maar toch mysterieuze foto!”

Deze Honda Acura NSX kan je bekend voorkomen, want we hadden onlangs een video waarbij we op pad gingen met deze auto en fotograaf @Row1. Kijk dus vooral even de video voor een behind-the-scenes zien van deze fotoshoot.

Machiel: “Dit is wederom een kalender-waardige foto van Rowan. In deze grauwe setting knalt het rood er heerlijk uit. Door de lage hoek komen de lijnen en met name de spoiler heel mooi tot hun recht. De motion blur is de spreekwoordelijke kers op de taart.”

Eric: “De tweede plek is voor een iconische Japanse sportwagen: de eerste generatie Acura NSX, vastgelegd door onze vaste bijdrager Row1. Gefotografeerd in beweging op een lege kustweg ademt deze plaat snelheid, vrijheid en nostalgie. De compositie is dynamisch, met een lichte beweging in het wegdek die de auto als het ware vooruit stuwt. De koele lucht en het zandige palet vormen een fijn contrast met het levendige rood van de NSX. Een moderne klassieker, perfect gevangen in zijn element.”

Wessel: “De Acura NSX… Wat een gave machine is dat ook, een auto die je helaas maar weinig in het straatbeeld ziet. Dus alleen maar gaaf om te zien dat er zulke schitterende beelden mee worden geschoten! Prachtig om te zien hoe de beweging van de auto zichtbaar is en een soort mysterie met zich meebrengt, wie rijdt er in de auto en waar gaat hij of zij naartoe… De lichte en zachte tinten van de omgeving maken dat de rode NSX echt uit het beeld springt. Al met al een foto die hopelijk als poster gebruikt gaat worden!”

Voor de eerste plaats reizen we af naar de oevers van het Comomeer. @mats_bulters was daar aanwezig tijdens Villa d’Este en kreeg de kans om deze spectaculaire Koenigsegg vast te leggen.

Machiel: “Het Comomeer is natuurlijk een geweldige locatie en dat heeft Mats optimaal weten te benutten. Hij heeft voor deze foto voldoende afstand genomen van de auto, zodat ook de geweldige setting goed in beeld is. Dankzij het knallende blauw wordt het oog toch weer iedere keer naar de Koenigsegg getrokken. Al met al een winnaar!”

Eric: “Deze foto van de Koenigsegg Jesko Attack is een schoolvoorbeeld van hoe locatie en timing een beeld kunnen verheffen. Gefotografeerd tijdens het prestigieuze Villa d’Este aan het Comomeer, vormt de dramatische achtergrond van bergen en water een perfect contrast met de agressieve lijnen van deze Zweedse hypercar. Het lage standpunt versterkt de kracht en breedte van de Jesko, terwijl de avondzon zorgt voor een subtiele glans over het koetswerk. Een beeld dat zowel esthetisch als technisch uitblinkt — en daarmee terecht op de eerste plaats staat.“

Wessel: “The Jesko Attack, een van de bizarre creaties uit Zweden! En dan nog niet te beginnen over de locatie waar dit Zweedse juweel gefotografeerd is, Ville d’Este. Een locatie waar je voor je gevoel alleen over kan dromen, tot dat je er daadwerkelijk staat. Mooi om te zien dat de lijnen van de bergen op de achtergrond meelopen met het sillhoutte van de Jesko, het contrasterende van de blauwe lak op de groen/gele achtergrond maakt dat de Jesko goed naar voren komt. Qua framing zou ik de aandacht toch iets dichter bij de auto houden, maar snap ook dat je niet te veel van de prachtige omgeving wilt wegsnijden. Heel gaaf shot!”

@mats_bulters mag dus deze keer de Foto van de Maand op zijn naam schrijven. Hij wint de Bol.com cadeaubon ter waarde van €100. Gefeliciteerd Mats! Deze maand is er weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Upload dus vooral je foto’s op Autoblog Spots om kans te maken!