Met deze parkeertruc jatten criminelen je zuurverdiende centen

Jij denkt makkelijk parkeren. Criminelen denken makkelijk geld verdienen.

QR-code scannen en klaar. Hey das makkelijk betalen voor je parkeeractie in Den Haag. Wat je alleen nog niet weet is dat je geld niet naar de parkeerbeheerder gaat, maar naar één of andere crimineel.

De gemeente Den Haag waarschuwt voor valse QR-codes die zijn geplakt op parkeerautomaten én laadpalen in de stad. Nietsvermoedende mensen scannen de QR-code en denken te betalen voor het parkeren of een laadactie. Niets is minder waar.

Achter die vierkante blokjes gaat een malafide website schuil die niet alleen parkeergeld vraagt, maar ook direct jouw bankgegevens probeert te kapen. Voor je het weet, is je rekening geplunderd.

De Haagse gemeente benadrukt dat parkeren via een QR-code simpelweg niet kan. Dit zou een rode vlag moeten zijn, maar ja dat weet niet iedere bezoeker die een keertje in Den Haag komt. Betalen kan gewoon contactloos met je pinpas, ouderwets met de pas in de gleuf of via een parkeerapp. Een QR-code als betaaloptie staat daar niet tussen, dus trap er vooral niet in.

Volgens de gemeente zijn de handhavers inmiddels getraind om de automaten extra goed in de gaten te houden. Valse stickers worden verwijderd zodra ze worden ontdekt. Toch waarschuwt men dat inwoners en bezoekers alert moeten blijven, want de stickers kunnen in een mum van tijd weer opduiken.

Bekende parkeertruc

Het fenomeen van neppe QR-codes is niet nieuw. Eerder werden ze al gesignaleerd in steden als Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. Ook Alphen aan den Rijn had ermee te maken. Het lijkt erop dat de fraudeurs hun werkterrein steeds verder uitbreiden en nu dus ook Den Haag te pakken hebben.

De kracht van deze oplichting zit ‘m in de eenvoud. QR-codes zijn inmiddels zó ingeburgerd dat we ze zonder nadenken scannen. Precies dat gemak speelt de criminelen in de kaart. Ze rekenen erop dat je geen seconde twijfelt en blindelings je gegevens invult. Makkelijk, toch?

Voor automobilisten betekent dit dat je eigenlijk maar één ding hoeft te onthouden: parkeerautomaten en laadpalen werken zonder QR-codes. Dan weet je dat vanaf nu. (via omroepwest)

Foto: Gemeente Den Haag