Met deze parkeertruc jatten criminelen je zuurverdiende centen

Jij denkt makkelijk parkeren. Criminelen denken makkelijk geld verdienen.
QR-code scannen en klaar. Hey das makkelijk betalen voor je parkeeractie in Den Haag. Wat je alleen nog niet weet is dat je geld niet naar de parkeerbeheerder gaat, maar naar één of andere crimineel.
De gemeente Den Haag waarschuwt voor valse QR-codes die zijn geplakt op parkeerautomaten én laadpalen in de stad. Nietsvermoedende mensen scannen de QR-code en denken te betalen voor het parkeren of een laadactie. Niets is minder waar.
Achter die vierkante blokjes gaat een malafide website schuil die niet alleen parkeergeld vraagt, maar ook direct jouw bankgegevens probeert te kapen. Voor je het weet, is je rekening geplunderd.
De Haagse gemeente benadrukt dat parkeren via een QR-code simpelweg niet kan. Dit zou een rode vlag moeten zijn, maar ja dat weet niet iedere bezoeker die een keertje in Den Haag komt. Betalen kan gewoon contactloos met je pinpas, ouderwets met de pas in de gleuf of via een parkeerapp. Een QR-code als betaaloptie staat daar niet tussen, dus trap er vooral niet in.
Volgens de gemeente zijn de handhavers inmiddels getraind om de automaten extra goed in de gaten te houden. Valse stickers worden verwijderd zodra ze worden ontdekt. Toch waarschuwt men dat inwoners en bezoekers alert moeten blijven, want de stickers kunnen in een mum van tijd weer opduiken.
Bekende parkeertruc
Het fenomeen van neppe QR-codes is niet nieuw. Eerder werden ze al gesignaleerd in steden als Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. Ook Alphen aan den Rijn had ermee te maken. Het lijkt erop dat de fraudeurs hun werkterrein steeds verder uitbreiden en nu dus ook Den Haag te pakken hebben.
De kracht van deze oplichting zit ‘m in de eenvoud. QR-codes zijn inmiddels zó ingeburgerd dat we ze zonder nadenken scannen. Precies dat gemak speelt de criminelen in de kaart. Ze rekenen erop dat je geen seconde twijfelt en blindelings je gegevens invult. Makkelijk, toch?
Voor automobilisten betekent dit dat je eigenlijk maar één ding hoeft te onthouden: parkeerautomaten en laadpalen werken zonder QR-codes. Dan weet je dat vanaf nu. (via omroepwest)
Foto: Gemeente Den Haag
Reacties
potver7 zegt
Ik neem aan dat er inmiddels ook een rechercheteam bezig is om de organisatie achter deze stickers te ontmaskeren? Of denk ik nu te simpel, en blijven we gewoon dweilen met de kraan open…
En daarnaast zou je verwachten dat de geachte dames en heren van de techbedrijven, die zo voortvarend het gemak van QR-codes promoten, inmiddels hun verantwoordelijkheid nemen en maatregelen nemen om misbruik van hun geweldige uitvinding te voorkomen? Of ben ik nu heel naïef…
mashell zegt
Maar zo’n QR code is toch gewoon een URL naar een website? Criminelen bouwen een website die er uitziet als van een parkeerbedrijf, QR code op een sticker printen die er naar linkt, nachtje rondrijden om stickers te plakken. Smartphone verslaafde mensen helemaal blij dat ze hun geliefde pokkie weer mogen aaien en die braaf betalen. Twee maanden later trekt er een controller bij de gemeente aan bel met de vraag waar de parkeerinkomsten gebleven zijn?
Het is zo briljant eenvoudig, zo goedkoop uit te voeren met zo’n lage pakkans, bijna jammer dat ik een geweten heb.