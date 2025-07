Heet: AMG komt met nieuwe GT3 RS-killer

Althans, daar lijkt het op.

De nieuwe Mercedes-AMG GT lijkt stiekem best wel veel op de Porsche 911. De AMG GT heeft eveneens een achterbankje en het lijnenspel vertoont ook overeenkomsten. De aandrijflijn is heel anders, maar de AMG GT is duidelijk een directe rivaal van de 911.

De AMG GT concurreert momenteel vooral met de 911 Carrera en Turbo, maar het lijkt erop dat AMG ook een GT3 RS-rivaal klaarstoomt. Ze delen namelijk een paar interessante teaserplaatjes. Die laten deze keer geen elektrische AMG zien – die kennen we inmiddels wel – maar een V8-monster.

De auto op de plaatjes is de ‘Concept AMG GT Tracksport’. Het is dus een concept car, maar Mercedes zegt dat deze auto een kijkje geeft in de toekomst van de AMG GT-familie. Oftewel: we kunnen een extreme circuitversie verwachten.

De concept car ziet er in ieder geval behoorlijk agressief uit. We zien bijvoorbeeld een enorme spoiler met zwanenhalssteunen. Waar kennen we dat van? Juist, de GT3 RS. Aan de voorkant prijkt een splitter waar je ‘u’ tegen zegt. Je zou bijna denken dat het een pure raceauto is, maar de banden wijzen op een straatauto.

Mercedes heeft grote plannen, want ze willen met deze auto nieuwe records vestigen. We zijn wel benieuwd welk record Mercedes voor ogen heeft, want het overall ‘Ringrecord voor straatauto’s hebben ze al in handen. En het lijkt ons sterk dat ze de 6:29.090 van de AMG One gaan overtreffen met een AMG GT. Maar goed, er zijn nog legio subcategorieën waarin een record gevestigd kan worden.

Momenteel heeft Mercedes al wel de AMG GT Pro, maar er is zeker nog ruimte voor een extremer model in de AMG GT-line-up. Het kan nog wel even duren voordat er een productieversie verschijnt, aangezien eerst een concept car wordt onthuld. Wanneer dat gaat gebeuren is nog een verrassing. Wellicht op de IAA in september.