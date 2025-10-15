Autoblog Foto van de Maand – September 2025

Porsche is goed vertegenwoordigd in deze editie van de Foto van de Maand.

Voordat we weer ‘Porscheblog’-verwijten naar ons hoofd krijgen: het is puur toeval dat er alleen maar Porsches in deze editie van de Foto van de Maand zitten. Jullie fotograferen nu eenmaal veel Porsches. De vraag is: welke Porsche-foto verdient de titel Foto van de Maand?

Om deze vraag te beantwoorden krijgen we weer hulp van ons vaste jurylid Eric van Vuuren. Ons gastjurylid is deze maand @trisjphotography, oftewel Tristan, die vorige maand de winnende foto maakte.

Foto’s die gemaakt zijn in drukke winkelstraten halen deze rubriek meestal niet, maar het is @ecnerualcars toch gelukt. Op de welbekende Königsallee in Düsseldorf maakte hij deze fraaie foto.

Machiel: “Tussen de talloze foto’s die op de Königsallee zijn gemaakt, springt deze foto er absoluut uit. De lichtval met de lange slagschaduwen maakt dit een pakkende foto. Ook de lage hoek is goed gekozen, zodat de spoiler extra benadrukt wordt en de Porsche-tekst leesbaar is. Elementen als de verkeersborden op de achtergrond verraden dat dit een spontane foto is, maar zijn niet enorm storend. Deze foto verdient gewoon een plekje in de top 3.”

Eric: “Gefotografeerd midden in het centrum, tussen steigers en verkeersborden, is dit misschien niet de meest voor de hand liggende setting voor een supercar. Toch trekt de GT3 meteen alle aandacht naar zich toe. De kleur, de vorm en de energie van de auto overheersen alles in het beeld. Een foto die laat zien hoe krachtig aanwezigheid kan zijn, zelfs in de drukte van de stad.”

Tristan: “Ten eerste, leuk dat dit daadwerkelijk een ‘spot’ is! Maakt het alleen nog maar knapper om er nog zo een goede foto uit te krijgen. De prachtige Ruby Rose kleur springt zo je netvlies op, ondanks het “normale” straatbeeld, en drukte eromheen. Ook deze foto is erg mooi belicht. Complimenten!”

We vervolgen ons Porsche-drieluik met deze 991 Speedster, gefotografeerd in het Zwitserse Oberwald door @leswessle.

Eric: “Rust, ruimte en perfectie in één beeld. De Speedster staat aan het water met de bergen op de achtergrond en lijkt volledig op zijn plek. Het lage camerastandpunt benadrukt de brede achterkant, terwijl het lijnenspel van lucht en landschap de blik precies naar het midden trekt. De belichting is zacht maar krachtig, en het totaalbeeld ademt vrijheid en balans.”

Machiel: “Met zo’n omgeving heb je geen spannende compositie nodig. Deze foto is heerlijk clean, met de auto die mooi afsteekt tegen het water. Intussen zijn ook de bergen haarscherp in beeld. Deze foto kan zo op de post als ansichtkaart.”

Tristan: “Wat een fijne foto! Dit is een plaat waar je uren naar zou kunnen kijken. De foto is erg clean op een prachtige locatie. Knap hoe de kleuren overeen komen, maar toch springt deze zeer mooie Speedster er goed uit. Al maakt het me wel benieuwd hoe een horizontale foto er hier uit had gezien!”

Met je eigen auto heb je altijd de meeste kansen om mooie foto’s te maken. Bijvoorbeeld bij nacht aan de Cote d’Azur, omdat je daar toevallig bent. Met deze fraaie plaat pakt @archiebald deze maand de winst.

Machiel: “Een donkere auto bij nacht fotograferen is een hele uitdaging, maar Archiebald heeft zijn Porsche toch heel mooi in beeld kunnen krijgen. De auto valt niet weg tegen de achtergrond en alle details zijn mooi uitgelicht. En tegelijkertijd is de sterrenhemel zichtbaar. Het lichtspoor van passerende auto’s is de kers op de taart. Kortom: puik werk!”

Eric: “Een foto die laat zien dat eenvoud vaak het sterkst werkt. De donkere Boxster steekt subtiel af tegen het zachte, natuurlijke licht en straalt een ontspannen sfeer uit. De reflecties zijn mooi gecontroleerd en de compositie voelt filmisch aan. Niets schreeuwt om aandacht, en juist daardoor blijft het beeld hangen.”

Tristan: “Toffe long exposure shot! Hier komt altijd veel creativiteit bij kijken! Ook hierbij pluspunten dat het om een eigen auto gaat. Heel tof om zo’n foto op vakantie te maken! De mooie Porsche is misschien net een beetje overbelicht, maar verder is het een heel leuk shot geworden, chapeau!”

We zijn eruit: @archiebald is de winnaar. Hij krijgt een bol.com cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Deze maand is er weer een nieuwe ronde, waarbij we wederom een waardebon hebben voor de winnaar. Bovendien verloten we een extra bon ter waarde van €100 random onder de uploaders. Genoeg reden om je foto’s te delen op Autoblog Spots!