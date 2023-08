Autoblog Foto van de Maand – Juli 2023

We hadden bijna een Ferrari-thema deze maand, maar er is ook nog een auto van een heel ander kaliber in de top 3 beland.

Sommige maanden is het lastig kiezen bij de Foto van de Maand, maar dat is een probleem wat we graag hebben. Dat betekent dat er veel foto’s op Autoblog Spots zijn geüpload die Foto van de Maand-waardig zijn. En daarmee een gooi doen naar de Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100.

Bij het kiezen van de winnaar krijgen we ook deze maand weer hulp van onze vaste jurylid Eric van Vuuren. Normaliter doet ook de winnaar van vorige maand mee als gastjurylid, maar die kregen we helaas niet te pakken. Gelukkig zijn we er alsnog uitgekomen.

Fotograaf @jeroenvink had de kans om zijn belichtingskunsten te vertonen op een droomauto voor velen: de Testarossa. Voor alle duidelijkheid: de rechterbuitenspiegel is niet weggevallen, het gaat hier om een ‘Monospecchio’ met één buitenspiegel.

Eric: “Wat een perfecte belichte setting, heerlijk hoe Monospecchio volledig vrij is van reflecties en de flare in de hoek net zorgt voor dat stukje glamour. De foto lijkt bijna op een render, zo clean is die, maar wetende hoeveel werk je als fotograaf daarin moet steken verdient deze foto absoluut een compliment en een plek in de top 3 van deze maand.”

Machiel: “Een mooie minimalistische plaat, waarbij Jeroen wederom laat zien dat hij weet hoe je een auto moet belichten. De neus is prachtig uitgelicht en de ene buitenspiegel is mooi benadrukt. Het licht van rechts sluit ook mooi aan bij het asymmetrische karakter van de auto. Het kleurenpallet is ietwat eentonig, maar ja, ook dat zou je minimalisme kunnen noemen.”

Over deze auto schreven we al eerder, omdat deze G-klasse pick-up voor maar liefst €1,3 miljoen op Marktplaats staat. Lennard Laar (@lenny98) had de kans om dit imposante apparaat op de foto te zetten.

Machiel: “Allereerst complimenten voor de locatie. De setting past perfect bij zo’n ruige pick-up, maar leidt niet te veel af. De hoek is ook goed gekozen, terwijl de mooi uitgebalanceerde compositie en de reflectie in de plas de foto afmaken. Als Brabus nog eens persfoto’s nodig heeft, moeten ze zeker eens bij Lennard aankloppen.”

Eric: “Zo simplistisch als de foto is, zo moeilijk ingewikkeld is deze Brabus. Wat een details hebben de mensen van Brabus toegevoegd aan de al niet ingetogen G63. Fotograaf Lenny98 heeft echter top werk geleverd door met de reflectie van het water te werken en het keiharde zonlicht in z’n voordeel te laten werken waardoor er een sterk contrast ontstaat. Het donkergrijs van de blubbervette Duitser, gemixed met de rode accenten, steken perfect af tegen de onverzadigde blauwe lucht en lichte zand.”

Een Ferrari 458 in Giallo Modena is heerlijk fotogeniek, en laat het maar aan @noortjeblokland over om daar het maximale uit te halen. De hele serie is de moeite waard, maar de winnende foto is wat ons betreft dit drone shot.

Machiel: “Drone shots zien we niet vaak voorbijkomen in de Foto van de Maand, dus dat maakt dit sowieso al een vrij unieke foto. De auto neemt maar een heel klein deel van de foto in beslag, maar de gele Ferrari knalt er toch heerlijk tussen de donkere bomen. De compositie is ook heel erg geslaagd, met de diagonale weg en de bomen die over de weg hangen. Dit is een foto die je het liefst zo groot mogelijk wil afdrukken.”

Eric: “De foto waarin de auto het kleinst vertegenwoordigd is, wint deze maand! Het klinkt wellicht wat raar, zeker in een maand waarin er zulke mooie inzendingen zijn geweest, maar de originaliteit waarmee fotograaf Noortje Blokland deze 458 in Giallo Modena heeft vastgelegd verdiend wat mij betreft de hoofdprijs. Het lijkt een openingsscène uit een film waarin het geel van de Italiaan perfect past bij het onverzadigde groen van het donkere bos, de kaarsrechte weg die van hoek tot hoek van de compositie loopt, het blijft zo’n intrigerend beeld hoe langer je ernaar kijkt. Bovendien is de hele serie de moeite waard om in rust tot je te nemen, maar deze foto steekt er absoluut met kop en schouders bovenuit.”

We kunnen @noortjeblokland dus feliciteren met de winst in deze editie van de Autoblog Foto van de Maand! Zij gaat er vandoor met de Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100. Ook zal haar foto een maand lang onze Facebook-header sieren.

Volgende maand is er weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Ook dan hebben we weer een waardebon voor de winnaar. Upload dus vooral je foto’s op Autoblog Spots en doe mee!