40 auto’s total loss door ondergelopen garage in Purmerend

Wat een zomer. Het is baggerweer en daardoor is er een parkeergarage ondergelopen en zijn er niet minder dan 40 auto’s total loss.

Jij dacht dat jij een slechte zomer had? Think again. De eigenaren van de auto’s die parkeren in de parkeergarage Triton in Purmerend balen pas. Het slechte weer heeft er namelijk voor gezorgd dat de ondergrondse parkeergarage is ondergelopen. Met alle gevolgen van dien.

Auto’s total loss in ondergelopen garage

Water is funest voor je auto. Daar zijn 40 tot 50 eigenaren van auto’s achtergekomen, nadat hun parkeergarage vol is gelopen met water. Het appartementencomplex is mooi gelegen aan een vijver en je kunt prettig parkeren in de garage eronder. Maar doordat er zoveel regen is gevallen in een korte tijd, is het water zo hoog komen te staan dat het door de ventilatieroosters de garage in loopt. Oei, daar had iemand wel beter over kunnen nadenken, want het is nu zowat een open verbinding geworden met de vijver. Resultaat is een ondergelopen garage, waar wel 75 cm water staat. De situatie is serieus en er is gisteren opgeschaald naar GRIP1.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft een oplossing, lezen we in de Telegraaf. Er wordt eerst een soort van dam gemaakt en daarna zal het water weggepompt worden. Na ongeveer 15 uur zal de garage dan weer toegankelijk moeten zijn. Dan is het tijd om de afgeschreven auto’s weg te halen en de verzekering aan het werk te zetten.

Sneu

Het zal je maar overkomen, dan heb je toch een mindere dag. Bewoner Chris Scholten heeft een hybride auto en vreest het ergste. Er staan wel meer hybride en elektrische auto’s in de garage en dat maakt het probleem erger. Elektriciteit en water gaan niet zo goed samen en kan zelfs een gevaarlijke situatie opleveren. Gelukkig is de stroom in de garage uitgezet. De bewoners zullen uitgenodigd worden door de woningcorporatie om te horen wat er allemaal gaat gebeuren.

Nu maar hopen, voor ons allen, dat het weer beter gaat worden.

Foto via Google Streetview