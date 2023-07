Duurste G-Klasse van Marktplaats kost €1,3 miljoen

We weten dat G-Klasses duur zijn, maar dit exemplaar slaat alles.

De Mercedes G-klasse is al lang geen werkpaard meer. Daarom is het ook vrij logisch dat Mercedes geen pick-upvariant uitbrengt van de nieuwe G-klasse. Mensen gaan natuurlijk niet hun verse voorraad Louis Vuitton-tassen in een open laadbak gooien.

Toch hebben we op Marktplaats een pick-up aangetroffen op basis van de huidige G-klasse. Dit is dus een auto die flink verbouwd is, maar gelukkig niet door Beun de Haas. Het gaat om een creatie van Brabus, die doorgaans geen half werk levert.

Uiteraard hebben ze de G 63 als uitgangspunt genomen (wat anders?) en voor de gelegenheid is ook het vermogen nog wat opgeschroefd. 585 pk is namelijk voor stakkers. Deze G-Klasse pick-up levert 900 pk. Want in een verhoogde G-Klasse wil je natuurlijk niets liever dan zo hard mogelijk rijden.

Bij de transformatie naar pick-up is de G-Klasse er niet kleiner op geworden. De lengte is met maar liefst 68,9 centimeter toegenomen. Voor de gelegenheid is de auto ook hoger op zijn pootjes gezet, met portaalassen. De wielkasten zijn tevens breder gemaakt, want net als bij bodybuilding moet alles wel in verhouding blijven.

Het doel met deze auto is zoveel mogelijk indruk maken, en dat gaat zeker lukken. Minstens zo indrukwekkend is het prijskaartje. Deze G-klasse pick-up staat op Marktplaats te koop voor een lieve som van 1,3 miljoen (!) euro. Deze belachelijk hoge prijs heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Brabus maar 10 exemplaren van deze monsterlijke G-klasse bouwt.