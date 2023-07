Autoblog Foto van de Maand – Juni 2023

Het is weer tijd om de beste foto’s van de maand in het zonnetje te zetten!

Het ‘fotoseizoen’ is inmiddels in volle gang, dus we hebben de afgelopen maand een aantal hele fraaie foto’s mogen verwelkomen op Autoblog Spots. We hebben daarom pittige keuzes moeten maken. Maar uiteindelijk kan er maar één iemand de Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 winnen…

Zoals gewoonlijk zit professioneel foto- en videograaf Eric van Vuuren weer in de jury om een vakkundig oordeel te vellen. Deze maand hebben we even geen gastjurylid, maar dat betekent niet dat we daarmee stoppen. De winnaar van deze maand mag de volgende editie gewoon weer aanschuiven bij de jury.

De 991 GT3 RS is meer dan eens voorbij gekomen in deze rubriek, maar nu hebben we voor het eerst de nieuwe GT3 RS in de top 3. Dat is te danken aan @esli, die een hele gave serie maakte met deze imposante Porker.

Machiel: “Tegen de zon in fotograferen kan verkeerd uitpakken, maar Esli laat zien dat het ook juist een hele vette plaat kan opleveren. De spectaculaire lensflare maakt dit een hele pakkende foto. Ook pluspunten voor het feit dat er genoeg contrast en detail in de auto zit, waar het vaak aan schort bij tegenlichtopnames. En oh ja, het is ook nog een geslaagd rolling shot.”

Eric: “Lensflare to the max!! Persoonlijk ben ik er altijd wel fan van, ook al mis ik nu wel een beetje detail in de uitgebeten lucht. Maar door het gebruik van de lagere sluitertijd zit er wel enorm veel dynamiek in deze foto en wordt je oog direct naar de Porsche getrokken.”

Als er één categorie auto’s fotogeniek is dan zijn het wel klassieke Ferrari’s. Er zijn alleen niet veel mensen die de kans hebben om er eentje voor hun lens te krijgen. @jeroenvink had deze kans wel en heeft die ook nog eens optimaal benut.

Eric: “Met zo’n ultiem model voor de lens is het maar goed dat er niet voor een overweldigende locatie is gekozen. De simpliciteit in de locatie, het licht, de reflectie en compositie zorgt ervoor dat alle aandacht naar de klassieke Italiaan gaat en je alle details in rust tot je kan nemen. Heerlijk hoe die ene lichtstreep snaarstrak van koplamp tot achterlicht loopt over de zijkant van de Ferrari. Technisch ook een ijzersterke foto!”

Machiel: “Hoewel in persoonlijk auto’s liever in de buitenlucht zie, kan ik niet anders zeggen dan: chapeau! Deze foto van Jeroen is een masterclass in belichting. Alle lijnen en details van deze auto komen perfect naar voren, op een manier die met natuurlijk licht nooit zou lukken. De reflectie op de vloer maakt de foto af. Vakwerk!”

Van een gloednieuwe supercar en een klassieker gaan we naar iets er tussenin: de NSX, een icoon uit de jaren ’90. De droomauto van @trisjphotography, die gewoon zijn eigen postermateriaal geschoten heeft. Daarmee pakt hij de eerste plaats in deze editie van de Foto van de Maand!

Eric: “Wat een winnaar deze maand! Prachtig voorbeeld hoe simpel een foto kan zijn, maar door de juiste compositie, snelheid en nabewerking (+punt voor de Indian summer vibe) te gebruiken je een indrukwekkend beeld kan creëren. Juist door het gebruik van een scheve horizon maakt het geheel nog spannender. Ja er zullen puristen zijn die zeuren over dat een horizon altijd recht moet zijn, maar aangezien sommige regels nou eenmaal gemaakt zijn om te breken in deze creatieve industrie krijgt fotograaf Trisjphotography van mij extra kudos.”

Machiel: “Het is dat de foto recent geschoten is, maar anders had deze zomaar boven iemands bed kunnen hangen in de jaren ’90. Met de scheve horizon is dit een heerlijk dynamisch rolling shot. De lange slagschaduw voegt nog wat extra drama toe. Het lijkt haast een screenshot uit Forza Horizon. En dat bedoel ik zeker als compliment!”

We mogen @trisjphotography dus feliciteren met de winst! Hij krijgt de Kamera Express-bon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Zijn foto zal ook een maand lang dienst doen als headerfoto op onze Facebook-pagina.

Volgende maand is er weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Ook dan hebben we weer een waardebon voor de winnaar. Upload dus vooral je foto’s op Autoblog Spots en doe mee!