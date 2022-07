Autoblog Foto van de Maand – Juni 2022

Een Lambo of toch een BMW? Welke foto wordt deze keer de Autoblog Foto van de Maand?

Het is de zevende dag van de maand en de trouwe lezers weten wat dit betekent. We selecteren weer een foto om in de schijnwerpers te zetten. Drie zelfs, alleen gaat er maar eentje vandoor met de prestigieuze titel Autoblog Foto van de Maand en een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100.

In de jury neemt deze maand naast ondergetekende en Eric van Vuuren ook @jarnobreur plaats. Hij won de vorige ronde met een fraaie foto van een Land Rover Defender en mag deze maand daarom zijn zegje doen over de volgende winnaar.

We trappen af met een foto die niet gearrangeerd is, maar gewoon spontaan is geschoten. Geloof het of niet, maar @mats_bulters kwam deze waanzinnige Miura per toeval tegen.

Eric: “Vanwege het feit dat deze foto toevallig is gemaakt en niet geënsceneerd verdient deze naar mijn mening zeker een plek in de top 3! Heerlijke beweging met de juiste sluitertijd, genoeg scherpte en extra kudos voor de gewaagde hoek. Hierdoor wordt het geheel spannender en dynamischer. Niet iedereen is er fan van, maar ik zeker wel!”

Machiel: “Dit is sowieso een fantastische spot, maar bij de Foto van de Maand draait het natuurlijk om de foto. Die is ook heel goed gelukt, zeker gezien het feit dat dit geen geplande shoot was. De balans tussen scherpte en beweging is precies goed en de scheve horizon maakt het plaatje af. Onderin de foto is er wel iets teveel lege ruimte, maar alsnog een hele knappe plaat.”

Jarno: “Wauw wat een geweldige spot! Een bewegende foto op de snelweg is niet makkelijk, maar Mats heeft het voor elkaar gekregen om deze haarscherpe foto te maken. Het oranje laat zich prachtig zien tegen de groene achtergrond en de donkere weg. De schuine hoek maakt deze foto helemaal af! Deze fantastische foto van een tijdloze klassieker verdient zeker een plekje in de top 3!”

Op nummer twee wederom een Lamborghini, maar wel eentje van recenter datum. @alexremeynse had de kans om deze Huracán Performante te shooten in het pittoreske Walcheren.

Machiel: “Het geel van deze Lambo steekt lekker af tegen de donkere voor- en achtergrond. Door de lage hoek en de onscherpe voorgrond zit er ook heel mooi diepte in. Het contrast is wel een beetje too much wat mij betreft.”

Jarno: “Wederom een Lamborghini in een toffe kleur! Het geel laat zich goed zien tegen het groen in de voorgrond, de gele bloemetjes maken dit nog beter. De auto valt echter wel iets te veel weg in de voorgrond. Zo zijn de mooie bronzen velgen en de side skirts erg lastig tot niet te zien in deze foto. De lichte lucht aan de linkerzijde van de foto trekt ook de aandacht weg van deze fantastische Italiaan.

Eric: “Creatief heel goed gevonden! Een super simpele plek maar doordat de fotograaf goed gekeken heeft naar de auto en deze locatie heeft hij de kleur van de auto perfect laten matchen met de voorgrond, goed gespeeld met scherptediepte en ook hier de eenvoud laten spreken. Mooi voorbeeld van hoe je van een simpele locatie toch iets creatiefs weet te maken.“

Niets ten nadele van de nummer twee en drie, maar er was deze maand een duidelijke winnaar. Deze foto van @row1 is unaniem uitgeroepen tot de Foto van de Maand.

Eric: “De eenvoud van deze foto is zo sterk dat hij met kop en schouders boven de rest uitsteekt als winnaar. Een schone en profil opname van deze M4 met zonsondergang, waardoor het zachte licht zich heerlijk om de Duitser heen wikkelt en zorgt voor boterzachte reflecties. De kleur steekt bovendien ook nog eens heerlijk af tegen deze achtergrond. Lekker gedaan!”

Machiel: “We hebben vaak foto’s van Rowan voorbij zien komen in deze rubriek, maar deze keer heeft hij zichzelf overtroffen. De belichting met de ondergaande zon is bijzonder fraai en de kleuren zijn ook perfect op elkaar afgestemd. Het silhouet steekt ook fraai af tegen de achtergrond en dankzij de donkere voorgrond is de compositie mooi simpel. Topwerk.”

Jarno: “Fantastische serie foto’s! De blauwe kleur van de M4 CS komt mooi tot zijn recht in de warme omgeving. De donkere voorgrond en de lichte ‘haze’ in de achtergrond zorgt er goed voor dat de aandacht naar de auto wordt getrokken. Zeker een foto die niet zou misstaan op een grote poster!”

Een verdiende overwinning dus voor @row1, alweer de tweede dit jaar. Hij mag rekenen op een cadeaubon van Kamera Express ter waarde van €100. Gefeliciteerd Rowan!

Voor iedereen die niet gewonnen heeft: niet getreurd, deze maand is er weer een nieuwe ronde. We geven gewoon opnieuw een waardebon weg. Het enige wat je hoeft te doen is je foto’s uploaden op Autoblog Spots. Dat mogen er zoveel zijn als je wilt, dus doe er je voordeel mee.