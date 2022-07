F1-commentator van Viaplay wordt bedreigd

Nou ben ik me ervan bewust dat Viaplay niet het allerbeste commentaar levert, maar bedreigingen gaan wel een beetje te ver, niet?

Over het huidige Formule 1-seizoen is al veel gezegd en geschreven. Veelal positief, want op de baan is het heerlijk om naar te kijken. Max Verstappen die gewoon doorgaat met waar hij gebleven was, de Ferrari’s die weer races kunnen winnen, Mercedes dat langzaam weer opkrabbelt, heerlijk.

Maar het is niet alles goud dat er blinkt. Er zijn namelijk wel degelijk dingen op te noemen die niet zo goed zijn aan het huidige F1 seizoen. Een daarvan is alleen voor Nederlanders te merken en dat is het commentaar dat je hoort via Viaplay. Je kunt zeggen wat je wil, maar heel goed is het niet…

Natuurlijk is het voor de twee heren van Viaplay, Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg, een heel grote stap om Olav Mol op te volgen. Die zat er immers al toen de stofwolken van de oerknal nog moesten optrekken en drukte dientengevolge een behoorlijke stempel op de beleving van de Nederlandse racefan.

Maar hoe anders is dat dit jaar. Melroy en Nelson doen hun uiterste best, maar heel soepeltjes gaat het vooralsnog niet. Laten we zo zeggen, je zou het niet geloven als een van de twee zegt al 30 jaar in de autosport rond te lopen.

En toch is dat exact wat Nelson Valkenburg heeft gezegd in een interview met Racingnews365. En daarin zei hij nog meer. Bijvoorbeeld dat hij bedreigd werd door tegenstanders van zijn manier van werken.

Doe eens gek en bedreig eens helemaal niemand

En daar willen we toch graag een lans breken voor Nelson en Melroy. Want ook wij van Autoblog hebben ons weleens negatief uitgelaten over deze twee, maar daar blijft het ook bij. Een beetje prikkelen moet mogen, daar word je hard en later hopelijk beter van.

Maar aan alle Tokkies die het in hun eencellige amoebebrein halen om deze mensen te gaan bedreigen, ga je heel diep schamen. Zet lekker Grand Prix Radio aan als je Olav wil horen en als je dat ook niet wil (vanwege Jack Plooij, kan ik me zo voorstellen) dan neem je lekker een abonnementje op F1TV Pro, dan ben je overal van af. Maar bedreig niemand.

Of beter nog, kijk helemaal geen F1 meer. Meng je ook niet meer in de gesprekken die over deze mooie sport gaan. Ga er lekker vanuit dat Max gewoon wint, bouw je eigen oranje feestje samen met je mede-hooligans en laat de sport voortaan lekker over aan de échte fans. Da’s beter voor iedereen. En zeker voor Nelson Valkenburg, die dan niet meer wordt bedreigd.

Is dat duidelijk? Mooi zo.

En doorrrr!