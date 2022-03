Autoblog Foto van de Maand – Februari 2022

Veel mooie foto’s de afgelopen maand, maar er kan er maar één de Foto van de Maand zijn…

Het is de zevende dag van de maand, wat volgens de jarenlange traditie betekent dat het weer tijd is voor de Autoblog Foto van de Maand. Met ingang van dit jaar is er ook een leuke prijs aan verbonden. Er ligt wederom een Kamera Express-cadeaubon t.w.v. €100 klaar voor degene die de fraaiste autofoto wist te schieten.

De vorige keer was dat Sultan (@kingsshots). Hij mag daarom met de vaste juryleden (Eric van Vuuren en ondergetekende) meebeslissen over de nieuwe winnaar. Daar gaan we.

Geheel toevallig hebben net als vorige maand een Defender op nummer drie. Het is wel een compleet andere auto. Dit is er namelijk een Defender van de nieuwste generatie met een Urban-kit. Deze dikke Defender werd fraai vastgelegd door @deautofotograaf.

Eric: “Wat een top meetrekker! Super dynamisch en precies lekker qua scherpte op de portieren. Perfecte kleurencombo van de auto in de juiste omgeving.”

Sultan: “Dynamische foto. Defender past heel goed in de omgeving. Bladeren die opwaaien versterken de foto. Daardoor lijkt de auto veel harder te rijden. Persoonlijk ben ik geen fan van nabewerking, kleuren spreken mij ook niet zo aan.”

Machiel: “Heerlijke actiefoto met de opvliegende bladeren. De kleuren van de omgeving sluiten heel mooi aan bij de kleur van de auto, al had ik het liefst nog iets meer van de omgeving gezien.”

Zoals je ziet in deze foto niet in Nederland geschoten, maar in het pittoreske Monaco. Spotter @gwnfinn kreeg daar deze Bugatti-blauwe Chiron voor de lens.

Machiel: “Je ziet een Chiron niet vaak vanuit deze hoek, maar het lijnenspel komt heel mooi uit zo. Finn heeft niet alleen de Bugatti, maar ook het sfeertje van Monaco mooi vastgelegd. Waar mensen in beeld vaak een storend element zijn, maakt de vrouw in het blauw deze foto juist af.”

Eric: “De enige spottersfoto die deze maand de selectie heeft behaalt, en wat voor een! Waanzinnig perspectief zo van boven en wat een timing met precies die dame in de bocht met exact dezelfde kleuren als de Bugatti. Zelf zou ik nog een krappere uitsnede willen zien om het geheel nog spannender te maken.”

Sultan: “Het lijkt misschien een simpele foto, maar simpel hoeft niet slecht te zijn. In dit geval werkt dat simpele juist. Geschoten vanuit een hoge positie geeft ook een ander perspectief. Lijnen van Chiron komen er heel goed uit. Mooie kleuren.”

Dan nu applaus voor de winnaar van deze maand: @daviddewijnphotography. Met deze gifgroene Cayman GT4 experimenteerde hij voor het eerst met lightpainting en dat pakte meteen goed uit.

Eric: “Wat een top locatie, past perfect bij deze Kermit de Kikker-groene Cayman GT4! Zelf ben ik geen fan van lightpainting, maar bij deze foto is het perfect uitgevoerd waardoor het er minder snel opvalt. Mooi balans tussen licht en donker, alle details komen haarscherp over!“

Machiel: “Lightpainting was mij betreft een hele goede keuze voor deze GT4. De kleur Viper Green knalt er heerlijk uit op deze manier. De belichting is ‘spot on’ en met de nabewerking is de achtergrond nog wat meer naar de achtergrond gebracht. Een heel fraai geheel.”

Sultan: “Mooie kleuren. Technisch ook goed uitgevoerd, maar er is in mijn ogen een verschil tussen de achtergrond en de auto, qua helderheid. Daardoor komt de auto wat te veel los van de achtergrond.”

Ondanks het laatste (terechte) puntje van kritiek, roepen we deze foto toch uit tot de Autoblog Foto van de Maand. Gefeliciteerd David! Je krijgt een waardebon van €100, te besteden bij Kamera Express, thuisgestuurd. Ook geven we de winnende foto een eervol plekje op de frontpage van onze site en wordt dit de nieuwe headerfoto op Facebook.

Ook meedoen?

Wil je dat volgende maand een van jouw foto’s in de schijnwerpers staat? Upload ze op Autoblog Spots en je doet automatisch mee met de Autoblog Foto van de Maand! In samenwerking met Kamera Express geven we iedere maand een cadeaubon t.w.v. €100 weg.