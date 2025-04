Autoblog Foto van de Maand – Maart 2025

De concurrentie was sterk deze maand!

Het was lastig om 3 foto’s te kiezen voor maart-editie van de Autoblog Foto van de Maand, maar dat is een probleem wat we graag hebben. Het resultaat is gevarieerde top 3, zowel qua auto’s als qua foto’s. Voor de enige echte winnaar hebben we een Bol.com cadeaubon ter waarde van €100 klaar liggen!

Voordat we naar het podium gaan zullen we nog even kort de jury voorstellen. Ons gastjurylid is deze keer Rowan, beter bekend als @Row1. Verder neemt Eric van Vuuren weer zijn vaste plaats in de jury in.

We beginnen de top 3 meteen sterk. @noortjebokland is de studio ingedoken met een Ferrari 812 GTS in de unieke kleur ‘Verde Masoni Opaco’ en het resultaat mag er zijn.

Eric: “Deze Ferrari is een en al presence. De matgroene lak tegen de donkere achtergrond geeft de foto iets geheimzinnigs, bijna alsof je een roofdier in het donker betrapt. De belichting is perfect gekozen: zachte highlights over de lijnen van de auto, en die achterlichten… die branden bijna door je scherm heen. De hoek werkt ook lekker: laag, krachtig en met die typische Ferrari-rondingen goed in beeld. Misschien net iets minder spannend qua setting dan de andere twee, maar esthetisch echt een plaatje.”

Machiel: “Noortje heeft weer absoluut vakwerk afgeleverd. Ondanks de matte kleur komen alle vouwen en rondingen van het design toch perfect naar voren. De groene lak tegen een groene achtergrond ligt heel prettig op het netvlies. Noortje heeft er ook voor gezorgd dat het geen statische boel wordt, dankzij de lage hoek in combinatie met de scheve horizon en de gedraaide velgen. Deze Ferrari ziet eruit alsof ‘ie staat te popelen om de studio uit te scheuren!”

Rowan: “Dit is gewoon puur brochuremateriaal. Zeer goed gelukt! De prachtige kleur van de Ferrari wordt mooi doorgetrokken in de sfeer. De achterzijde had rechts misschien nog een tikkeltje meer licht mogen hebben, al kan ik mij voorstellen dat het een bewuste keuze is geweest.”

@leswessle heeft op geheel eigen wijze een Audi RS6 vastgelegd en daarmee claimt hij een welverdiende plek op het podium.

Machiel: “We hebben het vaak over dynamiek in een foto, maar soms kan een statische compositie ook heel goed werken. Dat bewijst Wessel met deze foto. Met de simpele achtergrond en de diagonale schaduw heeft hij een briljante minimalistische compositie gecreëerd. Dat de auto precies recht van de zijkant is gefotografeerd draagt ook bij aan het minimalisme. Een ijzersterke plaat!”

Eric: “Wat een rust, wat een balans. Deze foto is een schoolvoorbeeld van minimalisme met een dik randje performance. De RS6 staat er strak bij, bijna als een standbeeld, tegen een muur die net zo clean is als het design van de auto zelf. De compositie is superstrak – lijnenspel, schaduwwerking, en die subtiele ton-sur-ton kleuren maken ‘m bijna abstract. Hier spreekt geen snelheid, maar wel macht en controle. Alsof je een RS6 op zen-modus ziet. Fototechnisch echt heel knap gedaan.”

Rowan: “Wauw, wat een strakke foto. Het lijnenspel, de creativiteit met het licht en de compositie, de cleanheid van de achtergrond/ondergrond. Het concept ‘less is more’ is hier zeer van toepassing! Prachtig ook hoe de lijn van de schaduw op het gebouw mooi aansluit op de auto. Oog voor detail.”

Er kan er maar eentje winnen, en die eer valt @panachophotography te beurt, met deze plaat van een iconische Lancia.

Eric: “Wat een heerlijke plaat. De rode Delta knalt eruit als een soort rallylegende in een betonnen doolhof. Het kleurcontrast tussen de felle auto en de grauwe, bijna grafische parkeergarage is spot-on. De spiraalvormige compositie zuigt je letterlijk naar binnen, alsof je samen met die Lancia de bocht induikt. Je voelt bijna de snelheid, de herrie, de geur van benzine. En dan dat licht: lekker koud en gedempt, waardoor die rode lak er nóg harder uitspringt. Cinematisch, krachtig en nostalgisch. Pure autoliefde, verpakt in perfecte framing.”

Machiel: “Een geweldige auto op een geweldige locatie. De architectuur van de parkeergarage complementeert perfect het hoekige design van de Lancia en de spiraal leidt het oog heel mooi weer terug naar de auto. De colour grading vind ik misschien iets té, maar de rode lak springt er lekker uit. De locatie en de compositie maken deze foto een absolute winnaar!”

Rowan: “Parkeergarages doen het altijd goed, zo ook deze. De foto kijkt lekker weg door de spiraal. Wel had ik de foto misschien nog wat rechter getrokken. Zo’n Lancia Delta leent zich ook perfect, wat een fotogenieke auto.”

Dus, @panachophotography, gefeliciteerd namens Autoblog! Jij krijgt de Bol.com cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Iedereen die niet gewonnen heeft: deze maand is er weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Upload vooral je foto’s op Autoblog Spots om kans te maken op die cadeaubon!