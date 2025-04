Perridon maakt een coole roadtrip met zijn Rimac-vriendjes

Welke van Perridon is? Die ene met de Nederlandse vlag natuurlijk!

Elektrische hypercars zijn lastige handel, dat heeft zelfs Mate Rimac toegegeven. De Rimac Nevera is gelimiteerd op 150 exemplaren, maar het is niet bekend hoeveel er nu echt besteld zijn. Er zijn in ieder geval negen exemplaren gebouwd, want zoveel Nevera’s waren er bij elkaar voor een roadtrip.

Bij deze roadtrip was ook de enige echte Nederlandse Rimac aanwezig, die van Michel Perridon. Hij had die auto natuurlijk nooit gekocht als Rimac niet samen was geweest met Bugatti, maar dat maakt verder niet uit. Perridon betaalde met alle liefde €2,8 miljoen voor een Rimac Nevera om in aanzien te stijgen bij Mate Rimac. Naast negen normale Nevera’s was ook de nieuwe Nevera R met 2.136 pk van de partij.

De roadtrip werd georganiseerd vanuit Rimac zelf, onder de noemer Rimac Nevera Trailblazers Tour. Mate himself was ook aanwezig. Met elektrische hypercar moet een roadtrip niet al te lang zijn, dus de route bleef beperkt tot het thuisland van Rimac, Kroatië. Eerlijk is eerlijk: het is een prachtig land, dus je hoeft het helemaal niet buiten de grenzen te zoeken.

Tijdens de tour werd uiteraard de Rimac-fabriek aangedaan, maar ook het Nikola Tesla Memorial Centre. Tesla was namelijk ook een Kroaat, als je dat nog niet wist. Voor een episch fotomoment kregen de auto’s toegang tot het Romeinse amfitheater in Pula.

Als gewaardeerde klant komt Perridon ook nog aan het woord in het persbericht:

I wouldn’t miss bringing my bespoke Nevera from the Netherlands to join this historic tour. Driving through Croatia’s stunning coastal roads and mountain passes in this car has made me appreciate it more than ever. There’s something really special about bringing the Nevera ‘home’, driving it alongside the man whose vision led its development and sharing that experience with other owners that have followed, and shaped the Rimac journey.

Michel Perridon