Autoblog Foto van de Maand – Januari 2025

Tijd voor de eerste Foto van de Maand van 2025!

De eerste maand van 2025 zit er alweer op, dus het is ook tijd voor de eerste Foto va de Maand. Er is een kleine mutatie: in plaats van een Kamera Express-cadeaubon, hebben we nu een bol.com cadeaubon ter waarde van €100 voor de winnaar. Maar dat vinden jullie vast niet erg.

In de jury neemt deze keer @GijsSpierings plaats, die vorige maand op de hoogste trede van het podium stond met een foto van zijn eigen Toyota Tundra. Uiteraard is ook Eric van Vuuren weer van de partij.

Als je een Aston Martin voor de lens hebt ligt het in ieder geval niet aan de auto. @fotografiebenzo heeft er ook nog eens een fraaie plaat van gemaakt, die goed is voor een podiumplaats.

Machiel: “In de winter kan het Nederlandse landschap er nogal troosteloos uitzien, maar met de fraaie lucht en de reflectie heeft Benzo er toch een mooi tafereel weten te creëeren. Met de open ‘swan doors’ poseert de auto ook heel mooi voor de foto. En een symmetrische compositie is altijd goed.”

Eric: “Deze foto pakt brons en dat is volkomen terecht. De lage hoek en de reflectie in het water zorgen voor een bijna symmetrisch beeld, terwijl de open vleugeldeuren de Aston Martin een extra dramatische uitstraling geven. De zachte, natuurlijke belichting met de opkomende of ondergaande zon maakt het geheel sfeervol zonder te overdrijven. Wat hem net van de winst afhoudt? Misschien had de compositie iets dynamischer gekund, of mis je een klein beetje spanning. Maar los daarvan is dit gewoon een plaat die je zo in een magazine zou kunnen tegenkomen.”

Gijs: “Een mooi aanzicht van de kenmerkende Aston Martin deuren. Alhoewel de eerste foto uit Benzo’s serie iets meer mijn aandacht trekt heeft deze hoek ook wel iets in combinatie met de reflectie in het water. De lucht is een van de elementen die deze foto sfeer geven maar lijkt wat geshopt en komt niet helemaal overeen met het algehele omgevingslicht. Desalniettemin trekt de mooie grote grille die de V12 van frisse lucht voorziet lekker in het oog en maakt het een nette derde plek voor mij.”

Deze foto was niet gepland: @joostvanengelen was ’s avonds op pad met zijn camera, toen deze M2 opeens opdook. Joost schoot uit de losse pols wat foto’s en daar zat deze voltreffer tussen.

Eric: Deze foto eindigt net onder de winnaar, maar is alsnog een absolute knaller. De panning techniek is perfect uitgevoerd: de BMW M2 is haarscherp terwijl de achtergrond in een dynamische blur verandert, wat het gevoel van snelheid versterkt. De neonachtige blauwtinten geven de foto een moderne, bijna game-achtige vibe en zorgen ervoor dat de auto eruit knalt tegen de stadse achtergrond. Wat deze foto nét de winst kost? Misschien mist het een beetje het verhaal en de sfeer van de nummer één, maar qua techniek en stijl is dit gewoon next level.”

Gijs: “De M2 scheurt heerlijk door de stad in een nachtelijke setting, wat me gelijk doet denken aan een Need for Speed Underground-vibe, zeker met de M Performance goodies. Joost heeft goed gespeeld met sluitertijd en panning-techniek, waardoor er een fijne snelheid in het beeld komt en het lijkt alsof de wagen door de stad racet. Door de lichtval op dit Long Beach Blue gespoten speeltje komt ie ook lekker gespierd uit. De compositie en timing werken hier goed, wat de foto een mooie dynamiek geven.”

Machiel: “Heel gaaf dat dit gewoon een spontane foto was. Een panning shot in het donker maken is niet makkelijk, maar deze foto heeft lekker veel beweging én is vrij van ruis (al dan niet met behulp van Photoshop). De colour grading versterkt het nachtelijke sfeertje en maakt deze actiefoto helemaal af.”

Een Fiat op nummer 1 in de Foto van de Maand, dat hebben we nog niet vaak meegemaakt. Dit is wel een hele fraaie Fiat, die bovendien prachtig vastgelegd is door @dutchstylez. En daar gaat het uiteindelijk om.

Eric: “Deze foto wint omdat alles gewoon lekker samenkomt. Het warme avondlicht geeft de Fiat Dino en de straat een bijna dromerige sfeer, zonder dat het te gepolijst aanvoelt. De compositie zit slim in elkaar; je blik wordt als vanzelf de bocht ingetrokken, waardoor het beeld niet statisch wordt. De lichte reflecties op de lak zorgen voor net dat beetje extra, en de kleuren blijven mooi in balans – warm genoeg voor sfeer, maar met genoeg contrast om spannend te blijven.”

Machiel: “Het pittoreske Thorn is een perfecte locatie voor een klassieker als dit. En niet alleen de locatie is goed uitgekozen, ook het moment van de dag. Het vroege ochtendlicht, dat mooi weerkaatst op de klinkers, zorgt voor een heerlijk sfeervol plaatje. De nabewerking van de kleuren is ook mooi gedaan. Kortom: een winnaar!”

Gijs: “Deze foto eindigt voor mij op de eerste plaats omdat alles klopt. De klassieke en warme sfeer zijn een perfecte match met de Dino, waar het zachte licht de lijnen van de wagen lekker subtiel uitkomen. De contrasterende witte gevels en kinderkopjes vormen een prachtig decor, dat de tijdloosheid van deze Italiaanse schone extra benadrukt. Bovendien laat de foto je wegdromen in een nostalgische, bijna filmische wereld. Het vakmanschap en de passie spatten ervan af, wat deze plaat zo fijn maakt. Complimenten.”

We mogen @dutchstylez dus feliciteren met de winst! Hij krijgt de bol.com cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Deze maand is er uiteraard weer een nieuwe ronde, waar we opnieuw een cadeaubon hebben voor de winnaar. Deel dus je foto’s op Autoblog Spots, dan doe je automatisch mee!