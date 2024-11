Kom je gratis Autoblog Kalender 2025 ophalen!

De Autoblog Kalender 2025 is niet te koop, maar je kunt ‘m wel gratis ophalen tijdens het lanceringsevent aanstaande zaterdag in Katwijk bij HooG Selections.

Zoals eerder aangekondigd komen we dit jaar weer met een mooie Autoblog-kalender (al zeggen we het zelf) voor 2025. Deze is samengesteld uit de winnaars van de Autoblog Foto van de Maand en de coverfoto is door jullie gekozen.

De kalender zal niet verkocht worden, maar we willen de liefhebbers toch een kans geven om een exemplaar te bemachtigen. De nieuwe kalender zal aanstaande zaterdag 30 november onthuld worden bij HooG Selections in Katwijk.

Iedereen is welkom en de eerste 75 aanmeldingen (doe dat hieronder) krijgen een gratis exemplaar mee van de enige echte Autoblog Kalender 2025. Daarnaast heb je de gelegenheid om de showroom van HooG Selections te bezichtigen, die vol staat met gave youngtimers en klassiekers. Als jij bij de eerste 75 aanmeldingen zit krijg je een bevestiging, waarmee je in Katwijk de kalender kunt afhalen.

Krijg je die bevestiging niet, dan ben je natuurlijk nog steeds welkom om bij HooG Selections de autocollectie te komen bewonderen.

De details van het evenement:

Datum: zaterdag 30 november 2024

Tijdstip: van 15.30 tot 18.00

Locatie: HooG Selections, Ambachtsweg 13, 2222 AH Katwijk, Zuid-Holland

Het enige wat je hoeft te doen is je aan te melden, via het onderstaande formulier:

Aanmeldformulier Lancering Autoblog Kalender 2025 Vul hier je gegevens in om je aan te melden voor de lancering van de Autoblog Kalender 2025 en een gratis exemplaar mee naar huis te nemen! Naam * Voornaam Achternaam

E-mailadres *

Toestemming * Ik heb het Privacy statement gelezen en ik ga akkoord. Δ

Gebruik je de app? Meld je dan aan via deze link.