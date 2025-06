Aantal campings met EV-oplader groeit fors, maar dat zegt niet alles

Er zijn drie keer zoveel laders dan twee jaar geleden.

Een paar jaar geleden was een EV op de camping nog een bezienswaardigheid. Ik vermoed dat dit deze zomer niet het geval gaat zijn. De elektrische auto’s komen steeds verder en de laadnetwerken van onze zuidelijke vrienden worden steeds uitgebreider. Maar als je eenmaal op je bestemming bent, kun je dan wel je EV opladen op de camping?

De kampeerexperts van ACSI (zeg jij ‘ah-cee-es-ie’ of ‘aksie’?) zochten het bij bijna 10.000 campings in heel Europa. Van de 9.570 campings waar de inspecteurs op 2 juni 2025 langs zijn geweest (het zou je werk maar zijn, campings keuren), hadden er precies 2.000 één of meerdere laadpunten voor elektrische auto’s. Wat voor laadpalen er op de campings staan, specificeert ACSI niet.

ACSI schrijft trots dat het aantal opladers bijna verdrievoudigd is sinds 1 januari 2023. Dat heeft twee redenen, denkt de organisatie. De baas van het bedrijf zegt: ”Campings in heel Europa spelen in hoog tempo in op de behoeften van kampeerders, overigens ook omdat gasten hun elektrische voertuigen via de stroompaal op hun eigen kampeerplaats gingen opladen. Dat is op de meeste campings inmiddels expliciet verboden.”

Land met meeste EV-opladers op de camping

Dat ”heel Europa” moet je met een korreltje zout nemen. Koploper op het gebied van EV-laders op de camping is Nederland. Hier hebben 385 van de 1.066 campings één of meerdere laadpunten. We worden gevolgd door landen waar weinig Nederlanders hun caravan wekenlang zullen parkeren: Luxemburg en Noorwegen.

Populairste landen blijven achter

De landen waar het echt om draait, komen we pas veel later in de lijst tegen. Van de 2.758 campings die in Frankrijk werden bezocht, hadden er maar 509 oplaadplekken en in Italië waren het er 212 van de 871. ACSI bezocht maar 504 Spaanse campings en vond er 109 met een EV-oplaadpunt. Duitsland loopt het verst achter op het camping-EV-laadnetwerk. Van de 1.080 campings waar ACSI langs kwam, konden er op maar 166 locaties een EV worden ingeplugd.

Percentage campings met EV-oplader

Plaats Land Percentage 1. Nederland 36,1% 2. Luxemburg 34,3% 3. Noorwegen 32,9% 4. België 31,9% 5. Kroatië 30,4% 6. Zweden 27,0% 7. Denemarken 25,5% 8. Oostenrijk 24,8% 9. Italië 24,3% 10. Slovenië 24,2% 11. Spanje 21,6% 12. Frankrijk 18,5% 13. Zwitserland 16,6% 14. Verenigd Koninkrijk 15,9% 15. Duitsland 15,4%

Kortom, ook met een EV kun je prima een paar weken ertussenuit met het gezin, maar de keuze voor een camping wordt wel al een stuk kleiner als je wilt opladen op je tijdelijke standplaats. Kijk wel even wat je per minuut opladen kwijt bent voor je een godsvermogen uitgeeft aan wat kWh’tjes.

Foto: Kamperen met de Tesla! gespot door @svennie via Autoblog Spots

Bron: ACSI