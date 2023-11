Autoblog Foto van de Maand – Oktober 2023

We beginnen in herfstsferen te komen met de Foto van de Maand.

Het is weer de hoogste tijd om de mooiste foto’s van de afgelopen maand in het zonnetje te zetten. En dat was nog best lastig kiezen, want er werden in oktober aardig wat foto’s geüpload die Foto van de Maand-waardig zijn. Maar uiteindelijk is er maar één winnaar, die wordt beloond met een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100.

We zullen nog even kort de jury aan jullie voorstellen, alvorens we naar de top 3 gaan. Bij het beoordelen krijgen we zoals gewoonlijk weer hulp van ervaren fotograaf Eric van Vuuren. Daarnaast mag ook rijzende ster Noortje Blokland meebeslissen, omdat zij vorige maand de winnende foto maakte.

Wanneer is het perfecte moment aangebroken om een M3 in Phoenix Yellow te fotograferen? Als de bladeren geel worden natuurlijk! Dat leverde @mqwaarmedia deze fraaie foto op.

Eric: “Wat een dikke dynamische foto van deze M3 in Phoenix Yellow! De kleur past perfect bij de verkleurde bomen en samen met de lage sluitertijd krijg je een heerlijke mengelmoes van componenten. De foto is op een lekker laag standpunt genomen waardoor je goed tegen de Beierse 3 opkijkt.”

Machiel: “Om te beginnen is dit een zeer geslaagd rolling shot, met de juiste sluitertijd en de juiste hoek. Daarnaast is de setting heel mooi: de kleur van de auto sluit perfect aan op de kleuren van de omgeving. Het spel van licht en schaduw op de weg maken de foto ook nog een stukje interessanter. Kortom: dit is er eentje om in te lijsten.”

Noortje: “Fraai rolling shot van een BMW M3 die perfect bij de locatie matcht. Applausje voor het lage standpunt, dit is niet gemakkelijk als je vanuit een rijdende auto naar achter moet fotograferen. Ik vind de aangepaste kentekenplaat wel enigszins afleiden. Als het kenteken niet zichtbaar mag zijn, had een zwarte plaat (met bijvoorbeeld een BMW-logo) wellicht wat rustiger geoogd.”

Helikopters zien we niet vaak voorbij komen in deze rubriek, maar @deautofotograaf had een hele bijzondere fotoshoot: drie Bentley’s én een helikopter op Maastricht Airport.

Machiel: “Een spectaculaire foto, die regelrecht uit een Bentley-commercial lijkt te komen. De setting van het vliegveld met de helikopter past perfect bij de exclusieve uitstraling van de auto’s. De nabewerking is vrij heftig, maar dit zorgt ook weer voor wat extra visueel drama. De compositie is mooi symmetrisch met de drie auto’s en de lijnen van de landingsbaan. Daar zit wel meteen een puntje van kritiek: de foto is niet helemáál symmetrisch.”

Eric: “Wanneer geld geen rol speelt regel je gewoon een vliegstrip, wat dikke Bentley’s en oh ja, EEN HELIKOPTER!! Ik ben toch reuze benieuwd hoe de voorbereiding van deze shoot eruit zag, alleen het idee is al fantastisch. De auto’s staan heerlijk gepositioneerd, al is het relatief simpel, de kracht van de foto zit hem in de eenvoud en het imposante onderwerp. Ook een compliment voor de nabewerking die super goed aansluit bij de bestaande kleuren, de serie krijgt hierdoor een fijne eigen sfeer. Kan het zijn dat de raampjes nog open stonden van de Flying Spur en Continental…?“

Noortje: “Interessant beeld van drie fotogenieke Bentleys plus een heli! Ik had het echter nog mooier gevonden als het een rolling shot was geweest waarbij de auto’s dus al rijdend waren vastgelegd. Dit is in de praktijk niet altijd mogelijk, maar het had in de postproductie wel nagebootst kunnen worden. De tinten geven je het idee dat je naar een still uit een film kijkt, tof!”

Van een vliegveld gaan we naar een hele andere locatie, namelijk een waterval in een bos. @basfransencarpotography fotografeerde daar een G 63 en dat leverde een winnende foto op!

Noortje: “Wat een fijne foto om naar te kijken! De omgeving neemt de SUV als het ware in zich op, maar toch springt de kleur er uit. Door het lage standpunt komt de auto goed tot zijn recht en doordat er een wat lagere sluitertijd is gekozen, heeft een deel van het beeld iets weg van een artistieke natuurfoto. Schilderijtje!”

Eric: “Wat een waanzinnige combi van kleuren, locatie en compositie met deze Geländewagen! De bijzondere kleur van de Duitse terreinwagen past perfect in deze herfst setting. De auto is perfect gepositioneerd met een klein ingedraaid wieltje aan een beek. Door het gebruik van een langere sluitertijd is ook het water mooi vervaagd… als de sluitertijd hoger had gelegen was het effect beduidend minder geweest. Persoonlijk had de auto nog wel iets meer in de rechterbovenhoek gemogen waardoor je nog net wat meer van het beekje had gezien, al springt de dikke Benz er natuurlijk wel lekker goed uit.”

Machiel: “Wat een geweldige en unieke locatie om een G 63 te fotograferen. De auto komt hier helemaal tot zijn recht en ook de kleur Copper Orange past heel goed in deze omgeving. Door de lage hoek en gedraaide wielen wordt het robuuste karakter van de G-Klasse nog eens extra benadrukt.”

De jury was deze keer unaniem: deze foto is de winnaar. Gefeliciteerd Bas, jij krijgt een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd!

Deze maand is er gewoon weer een nieuwe ronde, waarbij de winnaar wederom wordt beloond met een waardebon. Deel dus je foto’s op Autoblog Spots, dan doe je automatisch mee!