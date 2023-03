Autoblog Foto van de Maand – Februari 2023

Liefhebbers van youngtimers kunnen hun hart ophalen in deze editie van de Foto van de Maand.

Het leuke aan Autoblog Spots is dat er auto’s in alle soorten en maten voorbij komen. Niet alleen de nieuwste supercars, maar ook gewoon youngtimers. Die zijn goed vertegenwoordigd in deze aflevering van de Foto van de Maand.

Het was best lastig kiezen, maar we zijn bijgestaan door gastjurylid @jarnobreur. Hij won vorige maand met een hele gave plaat van een Cayman GT4. Jarno doet deze maand een duit in het zakje, naast onze vaste jurylid Eric van Vuuren natuurlijk.

De oudere 911’s blijven tot de meest fotogenieke auto’s horen. Dan moet je nog steeds een goede foto maken, maar dat kun je wel overlaten aan @rosannesteeneken.

Eric: “Ik weet niet zo goed waarom ik zo blij word van deze foto… Fotografisch gezien is het standpunt en de compositie bijvoorbeeld niet super bijzonder, maar het licht, de kleuren en misschien juist door de simpliciteit die alles combineert zorgt dit voor een absolute glimlach op m’n gezicht.”

Machiel: “Recht tegen de zon in fotograferen wordt meestal afgeraden, maar het kan ook heel mooi uitpakken. Dat demonstreert Rosanne met deze foto. De locatie en de laagstaande zon creëren een ambiance die perfect bij de 964 past. Ondanks het tegenlicht zijn er ook nog genoeg details van de auto zichtbaar. Kortom: heel goed gedaan.”

Jarno: “Wat een gave plek! De lijnen van de Porsche zijn prachtig te zien met de laaghangende zon en laten de auto helemaal tot zijn recht komen. De wandelende mensen op de achtergrond zijn ook een leuke extra die de foto nog net wat beter maakt. Jammer dat het maar één foto is, had graag meer gezien!”

@Row1 is inmiddels een bekende naam in deze rubriek. Ook deze maand konden we niet om hem heen: hij leverde een bijzonder fijne serie plaatjes op van een 635 CSi.

Machiel: “Deze locatie zou heel troosteloos kunnen ogen, maar Rowan heeft er een heerlijk sfeervolle foto van kunnen maken. De zachte gloed die in de nabewerking is toegevoegd maakt deze foto echt af. Samen met de reflectie natuurlijk. Topplaat!”

Eric: “Heerlijk zacht licht en rustige contrasten in deze plaat. De lijnen langs de zijkant zorgen er heel goed voor dat je ogen direct naar de oogstrelende Duitser worden getrokken, die er perfect staat te poseren. Om het helemaal af te maken zorgt de reflectie voor de spreekwoordelijke kers op de taart.”

Jarno: “Wat een plaatjes! De auto past perfect in deze omgeving en de foto laat de auto prachtig naar voor komen. De reflectie en de lichte mist om de auto heen maakt het helemaal af, deze foto zou zeker niet misstaan aan de muur!”

We hebben nóg een BMW youngtimer: een E34 520i uit 1991. Deze is misschien iets minder bijzonder dan een 635 CSi, maar de foto’s van @leviisframe zijn er niet minder om.

Eric: “Wat een leuke maand met alleen maar oudere auto’s in plaats van de nieuwste hypercars! De winnaar van deze maand is voor mij deze BMW E34 520i op de Maasvlakte. Wat is hier een fijn lijnenspel gebruikt en valt het lage zonlicht heerlijk over de duinen en drapeert het zich soepel over het Duitse koetswerk. Ook hier voert simpliciteit de boventoon. Misschien alleen nog dat laatste witte blokje op het wegdek weg photoshoppen om te verdoezelen dat je stiekem op het fietspad (?) stond ;) “

Machiel: “Locaties in Nederland worden niet veel beter dan dit. Het past ook heel goed bij de auto, evenals als de kleuren en het licht. Het had zomaar een foto kunnen zijn uit een oude folder van BMW en dat is precies wat je wil bij een E34.”

Jarno: “Op het juiste moment op de juiste plek! Wat een heerlijke plaatjes met dit zachte licht! De lijnen van de auto zijn mooi te zien terwijl de achtergrond er ook fantastisch uit ziet in de laatste zonne-uurtjes. De schaduw op het wegdek van het gras bovenop de duin maken het plaatje nog beter om naar te kijken, echt een plaatje om bij weg te dromen!”

We mogen Levi dus feliciteren met de winst in deze editie van de Autoblog Foto van de Maand! Hij krijgt een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Zijn foto zal ook de hele maand dienst doen als headerfoto op onze Facebook-pagina.

Wil je ook kans maken op de titel Foto van de Maand én een cadeaubon ter waarde van €100? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en je doet automatisch mee!