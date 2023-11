Opgefriste Audi Q8 en SQ8, nog altijd met V8

De opgefriste Audi Q8 is hier, evenals de dikke SQ8.

We hadden al een gefacelifte Porsche Cayenne Coupé gezien en de Lamborghini Urus heeft eveneens een update gehad. Ook de Audi Q7 is voorzien van een modelupdate. Dus de meest logische stap is natuurlijk de opgefriste Audi Q8. Deze auto moet je niet verwarren met de Audi Q8 e-tron, die als Sportback er best op lijkt. Dat is namelijk een kleinere elektrische variant en dit is de fullsize SUV-coupé met hartstikke dikke motoren.

Het huidige model is al vanaf 2019 in Nederland op de markt en sindsdien zijn er bijna 850 exemplaren verkocht in ons koude kikkerlandje. Niet een enorm aantal, maar voor zo’n enorm grote, dure en brandstofslurpende auto niet eens zo heel erg verkeerd.

Opfrisbeurt

Audi pakt het moment aan om de Q8 een facelift te geven. Zoals wel vaker is Audi uitermate voorzichtig te werk gegaan. Zo is er is een nieuwe voor- en achterbumper, die nog sportiever moeten zijn dan voorheen het geval was.

Optioneel kun je kiezen voor een S-Line sportpakket, dat er vervolgens nog een sportief sausje overheen doet. Het kan uiteraard nog sportiever door voor een SQ8 te kiezen, die gelijktijdig is aangekondigd.

Voor het eerst in de historie van de Q8, kun je de auto krijgen met HD Matrix LED-koplampen krijgen met laserlampen voor de bermverlichting. Ongelooflijk, toch? Hoe hebben die oude Q8-rijders zich moeten redden in de nacht?

De koplampen zijn voorzien van dagrijverlichting waarbij je zelf kunt kiezen uit het lichtpatroon. Dat is ook het geval bij de digitale OLED-achterlichten.

Techniek opgefriste Audi Q8

Vervolgens kun je kiezen uit nieuwe velgen, lakkleuren, sierlijsten en extra stiksels voor het interieur. Typisch facelift-werk dus. In eerste instantie kondigt Audi de gefacelifte Q8 aan met vier motoren. De instapper is de Q8 55 TFSI met 3.0 V6 turbomotor (340 pk / 500 Nm). Dan zijn er twee diesels die wij in Nederland niet krijgen: de 45 TDI (231 pk / 500 Nm) en de 50 TDI (286 pk / 600 Nm). De reden is simpel: Audi verkoopt al een tijdje geen diesels in Nederland. Het voorlopige topmodel is de Audi SQ8, compleet met 4.0 V8 turbomotor (507 pk / 770 Nm). Deze knalt in 4,1 tellen naar de 100 km/u.

De opgefriste Audi Q8 wordt wederom in Bratislava gebouwd en komt hoogstwaarschijnlijk ook gewoon naar Nederland. Naast de aangekondigde modellen verwachten we op latere termijn ook de plug-in hybrides en het ultieme model van Audi Sport, de Audi RS-Q8.

Mer lezen? Dit zijn de YouTube auto’s van Nederland!