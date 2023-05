Video: BMW M3-motor ploft op de snelweg

Veel rook en een verdrietige eigenaar. De motor van een E90 BMW M3 ploft.

De 4.0 liter V8 in de E9X generatie BMW M3 is een absoluut pareltje. Maar, zoals wel vaker met achtcilinders van BMW, niet de meest betrouwbare motor. Een achilleshiel van dit blok zijn de lagerschalen. Wanneer deze niet preventief vervangen worden kan de motor in de soep lopen. Met alle gevolgen van dien. Vermoedelijk is dat hier ook het geval.