Tesla Model X rijdt in water en vliegt in de fik

Bedoelen ze nu dit met een verwarmd zwembad? Een Tesla Model X in het water!

Een Tesla is een voertuig. Ik herhaal het nog maar even, een voertuig. Hoewel Elon Musk in het verleden al eens aangaf dat water geen probleem voor een Tesla moet zijn, is toch het algemeen advies om er geen diepe wateren mee op te zoeken. Water en elektronica is al sinds de oudheid geen fantastische combinatie.

In het geval van een elektrische auto kan het onderwaterfestijn ook nog voor aparte reacties zorgen. Zoals in dit geval, waarbij een Tesla Model X te water raakte. Het verhaal is ook weer lekker in de categorie: man man man.

Iemand probeerde een jetski het water in te rijden op een trailerhelling. So far, so good. Niets bijzonders. Echter bij het achteruitrijden ging het mis. De Model X verloor tractie, vermoedelijk door de natte ondergrond, en gleed achteruit het water in.

Tot overmaat van ramp gingen de deuren van de Tesla ook niet meer open na de onvrijwillige tewaterlating. De persoon op de jetski schoot te hulp om de automobilist uit de Tesla te krijgen. De EV was niet meer te redden.

Langzaam ging de elektrische auto zo goed als kopje onder. Daar bleef het niet bij. Door kortsluiting vloog de in water gereden Tesla Model X in de fik. Onder water, ja dat lees je goed. Een aparte gewaarwording. Videobeelden van de brandende Tesla werd gedeeld door de Hollywood Professional Firefighters via Facebook.

Het is dan ook de reden dat de brandweer in Nederland bij een elektrische auto brand het voertuig in zijn geheel onderdompelt in een container. Want als de EV nog maar een beetje in de buurt komt van het oppervlak kunnen de vlammen boven het water uitkomen. Bovendien moet een EV meerdere dagen in zo’n container staan. Het accupakket kan spontaan ontbranden, zelfs dagen nadat het vuur is geblust.

De brandweer van Hollywood in Florida zegt dat het vuur een tijdlang heeft gewoed, ook al was de Tesla in het water. Daarop is besloten om de elektrische auto niet direct uit het water te takelen. Hoelang de Tesla Model X dan wel in het water heeft gelegen is niet bekendgemaakt.