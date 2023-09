Autoblog Foto van de Maand – Augustus 2023

Jazeker, ook deze maand is er weer een Foto van de Maand!

Augustus stond vooral in het teken van vakantiespots, maar we hebben ook weer gewoon een top 3 met de beste foto’s van augustus voor jullie. De Foto van de Maand is deze keer iets later dan gebruikelijk, maar dat mag de pret niet drukken. Ook deze keer kunnen we de winnaar blij maken met een Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100.

We hebben deze maand weer een vakkundige jury, met Eric van Vuuren en Noortje Blokland. Eric keert terug in zijn hoedanigheid als vaste jurylid, terwijl Noortje mee mag beslissen als winnares van de vorige editie. Zij maakte toen indruk met haar prachtige serie van een gele Ferrari 458 Italia.

@Row1 is deze maand weer terug, met een zomerse serie van een gifgroene M3 CS. Deze auto is ons niet onbekend, want dit was ook de M3 CS die Wouter aan de tand voelde in de rijtest.

Eric: “Onze vaste inzender Row1 heeft deze maand een andere soort serie ingestuurd dan we van hem gewend zijn. Het levert hem wederom een plaats in de top 3 op met deze car2car plaat van drie hele dikke BMW’s. De schaduwpartij van de bomen zorgt voor een fijne grafische foto, maar voor mijn gevoel had er nog wel iets spannenders qua compositie en snelheid ingezeten. Toegegeven, je hebt in zo’n situatie niet alles in de hand, dus alsnog knap hoe hij deze foto heeft weten te maken.”

Noortje: “Mooi werk weer van Rowan! Goed getimed shot waarin de BMW nog net het licht vangt voordat hij de schaduw van de bomen induikt. De colorgrading is ook goed gelukt. Het kan een uitdaging zijn om groene auto’s met een groene achtergrond eruit te laten springen, echter is dat in mijn ogen wel goed gelukt. Doordat de foto enigszins schuin is genomen, ontstaat er een dynamisch shot met (nog) meer snelheid in het beeld. De rest van de serie is ook de moeite waard om te bekijken.”

Machiel: “Van deze foto krijg je spontaan zin om te gaan toeren. Met de warme kleuren heeft Rowan het zomerse sfeertje mooi benadrukt. De compositie is ook geslaagd, met de schaduw op de voorgrond en het BMW-trio in het volle zonlicht. Voor wat meer perspectief en dynamiek hadden de auto’s wat mij betreft wel wat dichter op de lens mogen zitten. De dynamiek moet nu vooral van de scheve horizon komen.”

Van een BMW M3 CS in het volle zonlicht gaan we voor de tweede plaats naar iets compleet anders: een Morgan in een donkere schuur. Ook dat kan een gave foto opleveren, zo laat @jeroenvink zien.

Noortje: “Sublieme foto. Heel fraai (en zo goed als symmetrisch) belicht en alle details op dit historische kunstwerk komen goed tot hun recht. De achtergrond versterkt de sfeer, zeker door het warme licht dat door de deuropening valt. Poster-waardig als je het mij vraagt!”

Machiel: “We weten inmiddels wat Jeroen’s specialiteit is: belichting. Ook deze foto is weer erg goed belicht, zodat alle fraaie details van deze Morgan er lekker uitspringen. Ook mooi dat de verdere inhoud van de garage nog te ontwaren is op de achtergrond, zonder dat dit afleidt van het hoofdonderwerp. Als de verlichting van de Morgan had aangestaan, was de foto misschien nóg wat sfeervoller geweest, maar alsnog een hele geslaagde plaat.”

Eric: “Wat een goed belichte (flits!) foto. Iets wat we hier niet vaak zijn en daarom technisch des te meer gewaardeerd. Door de zachte belichting vanaf boven krijg je een heerlijk spotlight effect en krijgt de neus van de Engelse driewieler alle aandacht. Heel goed geëxecuteerd.”

Dan nu applaus voor de winnaar: @fotografiebenzo! Met zijn foto van een Ferrari 812 GTS in Argento Nurburgring claimt hij deze maand de eerste plaats.

Eric: “Wat een heerlijke grafische plaat! Een locatie waarvoor je vaak veel mensen moet overtuigen vanwege alle (veiligheids)restricties, maar als het dan eenmaal lukt is het de moeite meer dan waard. De kleuren van de containers zorgen voor fijne achtergrond en de Ferrari en-profil fotograferen werkt altijd goed. De simpliciteit van de foto zorgt deze maand voor de overwinning.”

Machiel: “Een geslaagde fotoshoot begint met een goede locatie en die is in dit geval perfect gekozen. Het zilver van de Ferrari steekt heel mooi af tegen het rood en blauw van de achtergrond. De gekozen hoek in combinatie met de scherpe achtergrond zorgt ervoor dat de foto erg tweedimensionaal aanvoelt, maar dat geeft juist een leuk effect. De foto voelt daardoor bijna aan als een gedetailleerde illustratie.”

Noortje: “Persoonlijk ben ik fan van contrasterende materialen en lijnen in een foto. Dat is hier goed gedaan: de elegante lijnen van de 812 GTS breken mooi met de harde, rechte lijnen van de rauwe achtergrond, waardoor de Ferrari er uitspringt. Echter had ik persoonlijk de auto wat verder van de achtergrond gepositioneerd en met een lager diafragma (meer scherpte/diepte) geschoten, zodat er (nog) meer nadruk ligt op de auto.”

@fotografiebenzo is dus degene die deze keer de winnende foto heeft gemaakt. Hij krijgt daarom de Kamera Express-cadeaubon ter waarde van €100 thuisgestuurd. Zijn foto zal ook een maand lang te zien zijn op onze Facebook-pagina als headerfoto.

Volgende maand is er weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen. Ook dan kan er weer gespeeld worden voor de waardebon. Meedoen is simpel: upload je foto’s op Autoblog Spots en je doet automatisch mee!