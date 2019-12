Autoblog Garage: Afscheid BMW F850GS

De eerste duurtester op twee wielen heeft de redactie weer verlaten. Lees hier hoe dat ging!

Begin oktober ontvingen we de sleutels van ‘onze’ BMW F850GS langeduurtester. Waar we normaal drie maanden met een duurtester doorbrengen wisten we dat het nu een iets kortere periode zou zijn. Einde seizoen, pekel in aantocht. BMW-Motorrad was dus logischerwijze direct bij de start bezig met zorgen dat de 850 een goed tehuis zou krijgen voor het einde van 2019.

Begin december leverden we dan ook de keyless-go sleutel in. Afgetankt en met verwijderde pekelsporen stonden we weer aan de poort in Rijswijk. 2141 Kilometers gingen er uiteindelijk onder de wielen van de GS door. Na de eerste weken gebruik leek het er even op dat we de 4.000 km zouden gaan aantikken. Maar lastige weersomstandigheden, verplichtingen op vier wielen en een stevig griepje zorgden ervoor dat na de eerste 1.000 km beurt de ‘schade’ beperkt bleef.

De F850GS is een motor met capaciteiten die verder gaan dan wat wij er mee hebben uitgehaald. Maar op de een of andere manier schreeuwt hij dat niet van de daken. Waar de R1250GS door zijn imposante uiterlijk direct al respect afdwingt moet je bij de F850 veel vaker uitleggen waarom je in godesnaam niet hebt gekozen voor ‘de echte’. Waar ik eerder de mening was toegedaan dat de 850 beter te hanteren is dan een R1250GS, ben ik inmiddels wijzer.

Even wat 850’s en 1250’s optillen van hun zijstandaards bij Motor Houtrust leerde dat Tim (verkoper aldaar) gelijk heeft.”Die 1250 heeft zijn gewicht veel lager hangen”. Natuurlijk moet de poort van jouw tuin breed genoeg zijn om het brede stuur en de koffers van een R1250GS door te laten, maar qua manoeuvreren op lage snelheid hoef je hier de 1250 niet voor te laten staan.

Concurrenten BMW F850GS

Wij werden verblijd met deze BMW, maar wat nu als jij zelf in de markt bent voor een potente allroad? Dan kunnen we eigenlijk twee verschillende richtingen inslaan. Wat als jij nu echt veel waarde hecht aan de off-road eigenschappen? Dan zetten we de Yamaha Ténéré en de KTM 790 Adventure op de lijst. Blijf je zeker op de gebaande paden dan zijn in eigen huis de F750GS en de nieuwe F900XR goede alternatieven. Zoek je kilometervreters buiten BMW Motorrad dan zijn de nieuwe Yamaha Tracer 900 maar ook de nieuwe Suzuki V-Strom 1050 wellicht opties. Maar vergeet ook de nieuwe Triumph Tiger 900 niet. Oh en natuurlijk die Moto Guzzi V85TT. Even de prijzen op een rijtje

€ 11.300,- BMW F750GS

€ 11.599,- Yamaha Ténéré

€ 13.450,- BMW F900XR

€ 13.600,- Triumph Tiger 900

€ 13.645,- Moto Guzzi V85TT

€ 13.999,- Suzuki V-Strom 1050

€ 14.450,- BMW F850GS

€ 15.200,- KTM 790 Adventure

Hoogtepunten BMW F850GS

Vraag je naar de hoogtepunten van twee maanden een BMW F850GS in de achtertuin dan kunnen we er wel een aantal noemen. Misschien zijn we wat ‘verwend’ met Italiaanse drankorgels of heeft de file echt enorm positieve gevolgen. Maar ruim beter dan 1 liter op 20 km/u en eerder thuis dan met de auto klinkt bij mij als goed nieuws. Het verbruik was dus een welkome verrassing. Natuurlijk kan je echt nog wel veel betere waardes behalen met een ‘lichtere’ motor. Maar 95pk in combinatie met deze score is gewoon erg ok.

Een van de meest verrassende features wanneer je geen BMW gewend bent is het Dynamic ESA dat gemonteerd was op onze F850GS. Dynamic ESA (Electronic Suspension Adjustment) is een semi-actief rijwielgedeelte. Het semi-actieve rijwielgedeelte stemt de demping af op basis van de ondergrond, toestand van de weg en wat jij met de motor aan het doen bent. Zo reageert ESA ook op een eventuele ingreep van het ABS. Dit doet het systeem door de demping voor en achter via elektrisch aangestuurde regelkleppen te optimaliseren.

Het mooie is dat als jij zoals op onze F850GS kiest voor alle extra rijmodi en andere opties, het systeem daar ook anders op reageert. Dus in rijmodus Rain reageert het systeem anders dan op stand Road. Het systeem werkt ook samen met ABS en tractiecontrole. Klinkt als een goede salespitch, maar het belangrijkste: het werkt! En met de ESA toets op het stuur stel je het zeer gemakkelijk in. Wat ons betreft een optie die je moet aanvinken.

We maakten overigens ook een video waarin Wouter het een en ander leert over de F850GS.



Conclusie na 2 maanden F850GS

Ja natuurlijk mis ik de Beemer. Niet alleen vanwege de comfort-items die in deze maanden echt wel van pas komen. We hebben het dan over zaken als de verwarmbare handvatten. Achter die heerlijk grote handkappen en de fijne cruise control.

Objectief bezien is het wel een vrij kostbare motorfiets om te gebruiken voor het heen en weer pendelen over de A4. Maar bovenal is dat niet waar hij uiteindelijk voor bedoeld is. Dat hij het toch zo goed doet is een compliment aan BMW. Maar gezond verstand zou wellicht toch meer in de richting van een F750GS wijzen voor puur snelweg gebruik. Of toch die 1250. Dat blijft natuurlijk altijd een mogelijkheid. Waar de F850GS niet in uit blinkt is scherpte aan de voorzijde bij insturen. Of het nou lange of korte bochten zijn. Terreinvaardigheid heeft helaas hier wel wat nadelen op de verharde wegen.

We spraken eerder al over de opties op deze F850GS, in totaal ter waarde van € 3.500,- (zie onder voor opsomming). Maar om eerlijk te zijn. Na twee maanden waren we (bijna) aan alle opties verknocht. Die navigatievoorbereiding mag als enige achterwege blijven. Dus pas op voor een te lange proefrit, opties wennen snel!

Stijlvariant Exclusive: de kleur Pollux (donkergroen) en geborsteld aluminium accenten.

Comfort Pakket: dit bevat keyless ride, middenstandaard, verwarmbare handvatten, bandenspanningscontrole.

Touring Pakket: dit bevat, cruise control en elektronisch geregelde demping ESA (afbeelding onder).

Dynamic Pakket: dit bevat bochten ABS, dynamische tractiecontrole, extra rijmodi, schakelassistent PRO.

Licht Pakket: dit bevat witte knipperlichten, dagrijverlichting en LED koplamp.

Ecall: Intelligent Emergency Call, het systeem neemt contact op met hulpdiensten na een ongeluk.

Comfort buddyseat

Navigatie voorbereiding

Alarm: let op, niet aan je motor komen zonder je keyless ride sleutel in de buurt..

Wat zouden jullie een goede opvolger vinden? Welke importeur moeten wij vragen om een nieuwe duurtester in het voorjaar?