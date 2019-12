De eerste ‘Tesla Cybertruck-occasion’ is hier

Met een twist.

De Tesla Cybertruck staat garant voor een hoop gemixte reacties. Een feit is dat het ontwerp van de auto simpel is. Het heeft dus niet bizar lang geduurd voordat mensen de vreemde pickup na gingen maken. Vandaar dat ook vanuit Rusland al deze video opdook.

Je hebt geen arendsoog nodig om te herkennen dat dit een gevalletje huisvlijt is. Gewoon het resultaat van iemand met veel tijd over en een lasapparaat. Vanuit één filmpje op Instagram is dat echter een lastige thesis om te bevestigen. Gelukkig duikt er nu op de Russische AutoTrader een advertentie op die meer duidelijkheid biedt. Het is die Tesla Cybertruck. Al kun je het je al voorstellen, het is gewoon een omgekatte standaard auto. Elektrisch is hij in ieder geval niet.

De basis is dan ook een Lada, de 2109 die jullie misschien nog wel kennen als Lada Samara. De motor is dan ook de standaard anderhalve liter met 72 pk. Geen acceleratie in 2,8 seconden naar de 100 km/u dus. De advertentie check je hier op Auto.ru. Als je hem wil kopen, mag je 666.666 roebel neertellen. Een duivels getal wat klinkt als een hoop geld, maar het is omgerekend 9.605 euro. Dat is best een hoop geld. Er staat bij bouwjaar 2019 (en de rest van de data komt overeen met de Lada 2109, dus voor een gloednieuwe Lada is dat op zich te verwachten), maar op Lada.ru staat geen Samara te koop. Die kunnen we dus even niet bevestigen.

Meer info over het project staat niet in de advertentie. Gelukkig is de bouwer, net als vele anderen, YouTuber. Je kunt het hele bouwproces van de auto dus ook zien op YouTube, dat check je hieronder.