Mercedes X-klasse nu ook als zwarte panter

Zwart als de nacht.

Parkeer dit grote gevaarte op een enorme, donkere parkeerplaats en het ding zal opgaan in zijn omgeving. Waar we naar kijken is een Mercedes X-klasse met een bijzonder nieuw pakketje. Het pakket werd opgemerkt door MBPassion en is nu in Duitsland te bestellen. De eerste leveringen moeten vanaf maart 2020 gaan plaatsvinden.

Het ‘Black Package’ zal een optie zijn op de X350d 4Matic in Progressive Edition of als Power Edition. Wat het effectief doet is alles zwart maken wat zo’n beetje zwart kan zijn. Jules Deelder had het ongetwijfeld mooi gevonden. Zwarte 18-inch wielen, zwarte deurlijsten, een zwart interieur. Nee, kleur is ver te zoeken op deze X-klasse. Komisch genoeg is een X-klasse met het Black Package wel te krijgen in diverse exterieur kleuren. Naast -uiteraard- zwart is de pickup ook te bestellen in wit, grijs, blauw of zilver.

Of dit pakket ook naar Nederland gaat komen is op dit moment niet bekend. Op moment van schrijven is de optie enkel aan te vinken in de Duitse configurator van Mercedes. Daar kost het Black Package 2.963.10 euro inclusief de Duitse BTW. Klinkt misschien als veel, maar de X-klasse is ├╝berhaupt voor goedkope bestelbus. In Nederland zal de prijs sowieso anders liggen, alleen al omdat de X-klasse bij ons vaak als bedrijfsauto en met een nieuwe bestelauto heb je niet te maken met BTW.