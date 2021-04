Kia EV6 is nu al een succes - Autoblog.nl

Bij Kia kan de champagne (of het Koreaanse equivalent daarvan) al open.

De Kia EV6 had bij voorbaat al de potentie om een verkoopknaller te worden. Bij Kia is de prijs-kwaliteitverhouding doorgaans prima in orde en dat is zeker bij EV’s welkom. De EV6 werd deze week onthuld en de specificaties vielen niet tegen. Het uiterlijk is wellicht wat smaakgevoelig, maar dat is voor de EV-koper waarschijnlijk geen bezwaar.

Prijs

Wat de EV6 precies moet kosten weten we ook al. In Nederland is de auto te krijgen vanaf €44.595. De topversie is er vanaf €63.595. Daarmee is de EV6 misschien niet zo voordelig als een e-Niro, maar we hebben het ook over een grotere en luxere auto. Het zou zomaar een leasetopper kunnen worden in ons land.

Reserveringen

Hoeveel animo er in Nederland daadwerkelijk gaat zijn voor de EV6 is nog even afwachten, maar op het Kia-hoofdkwartier is er alvast reden voor een feestje. De eerste dag dat de EV6 te reserveren was liep het namelijk al storm. Alleen in het thuisland van Kia mocht het merk namelijk al 21.000 reserveringen noteren binnen 24 uur. Zoals Ivo Niehe het zou zeggen: de EV6 is unaniem een belachelijk groot succes.

Animo

Om het een en ander in perspectief te plaatsen: in heel 2020 zijn er wereldwijd 37.676 e-Niro’s verkocht. Goed, een reservering is natuurlijk nog geen verkochte auto, maar het geeft wel aan dat er (in ieder geval op de thuismarkt) animo is voor de EV6.

Baas boven baas

Kia kan dus tevreden zijn, maar je hebt altijd baas boven baas. De Ioniq 5, de knappere broer van de EV6, deed het nog beter. Daarvan werden er in Zuid-Korea 23.760 reserveringen geplaatst in de eerste 24 uur.

Nederland

Of het in Europa (en vooral interessant: in ons land) ook storm loopt met de reserveringen is nog niet bekend. Dat zullen we ongetwijfeld vanzelf merken. Als het goed is wordt de Kia EV6 vanaf september in Nederland geleverd.