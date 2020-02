Autoblog Garage: BMW 318ci – dit kostte een onderhoudsbeurt

En, is de BMW met deze motor echt zo ellendig als ze zeggen?

Eind november maakten jullie kennis met mijn nieuwe daily driver. Een BMW 318ci uit 2003. Een slechte keuze als ik het internet en sommige comments op het eerste topic van deze 3 serie mocht geloven. De N42 viercilinder is een berucht motorblok en staat nu niet bepaald bekend om zijn betrouwbaarheid. Jullie weten inmiddels dat we bij Autoblog niet vies zijn van een gokje wagen. Zo komt onze Alfa Romeo 156 Junkyardracer van een berucht, doch, beroemd Rotterdams occasionpaleis en is de Alfa 159 van collega @willeme een project op zichzelf.

Ik kocht de auto voor een paar duizend euro met zo’n 230.000 kilometer op de teller. Daarnaast had ik een pot met centen achtergehouden voor een grote onderhoudsbeurt. Ik vind het altijd prettig om zelf een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren bij de aankoop van een auto. Zo weet ik tenminste exact wat er is gedaan. De meegeleverde documentatie van de 3 Serie was bovendien niet heel indrukwekkend. De waterpomp was al wel recent aangepakt, dus dat was mooi.

Onder de motorkap

Na 2.000 kilometer te hebben gereden met de 3 serie was de datum van de onderhoudsbeurt aangebroken. Van tevoren wist ik dat de klepdekselpakking vervangen moest worden. Daar was de prijs van de auto ook naar en werd door de verkoper aan mij verteld. De waterpomp was door de vorige bezitter in 2019 al gedaan. Wat er nog meer vervangen moest worden was een verrassing. Dat zag ik wel zodra de heren van SPBA gingen sleutelen aan de auto. Overigens in goed gezelschap van onder andere een vrij zeldzame Alpina Roadster V8.

Er kwam een vrolijke waslijst aan aandachtspunten naar boven. Zo waren de bougies versleten, werden er verschillende bobines gevonden en was er wat rek op de ketting. Ik gaf een duim omhoog om deze zaken aan te pakken: maak er maar wat moois van was mijn motto. Wat in eerste instantie leek op een dagje werk, werd toch een nachtje blijven slapen voor de BMW.

De rekening

Al met al kwam de eindrekening neer op bijna 1.200 euro inclusief BTW. Is dat veel geld? Ja en nee. Toen ik de 318ci kocht had ik dit potje klaarliggen, dus dat was geen schok. Daarnaast zijn alle noodzakelijke zaken nu opgelost. De ervaring leert dat investeren juist ellende voorkomt. De tijd zal uitwijzen of dat inderdaad zo is.

Is alles aangepakt?

Als het de rekening van een oude Toyota of Peugeot was geweest had ik ja gezegd. In dit geval gaat het om een oude BMW. Ben je ooit klaar met aanpakken is de vraag die je moet stellen. De belangrijkste technische issues zijn aangepakt en preventieve maatregelen zijn genomen. Randzaken die ik minder spannend vind spelen nog wel. Denk aan een linkerspeaker die het niet meer doet of parkeersensoren die weigeren. Zaken waar ik bij deze 3 serie eigenlijk mijn schouders voor ophaal.

Rijplezier

Wat ik ervoor terug krijg is een coupé waar het fijn vertoeven is. De aandrijflijn is comfortabel, de motor hoor je weinig en de automaat doet zijn werk goed. Ik heb in die 2.000 kilometer misschien één of twee keer de redline aangetikt. Met 143 pk valt daar geen eer aan te behalen. Sterker nog, je gaat als een ouwe zak (in mijn geval) rijden door het gebrek aan pk’s en die 5-traps automaat.

Voor wie geïnteresseerd is in het verbruik. Het gemiddelde over ruim 2.000 km komt voorlopig uit op 7.6 l/100 km. Daarmee is de 318ci met zijn automaat zuiniger dan ik in eerste instantie had verwacht. 770 kilometer is voorlopig het meeste aantal kilometers wat ik op een volle tank met veel snelwegritten heb weten te bereiken.

Met de auto kachel ik rustig door. Tussen het moment van de onderhoudsbeurt en de publicatie van dit artikel heeft een periode van meer dan een maand gezeten. Met de BMW is sinds het uitvoeren van de beurt circa 1.500 kilometer gereden. Ik heb nu een merkbaar beter rijdende 3 serie en doet de auto goed zijn job. Vooralsnog een aankoop geweest waar ik erg over te spreken ben!