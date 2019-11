Autoblog Garage: BMW 318ci van Ruben

Een nieuw lid in vorm van deze 3 Serie coupé.

Vaste lezers kunnen zich misschien nog wel het Autoblog Advies in het begin van juni 2019 herinneren. Collega @willeme schreef het advies aangezien ik op zoek was naar een nieuwe daily driver, naast mijn Mazda MX-5 ND. De eisen waren dat het een comfortabele youngtimer moest zijn. Een auto waar ik zeker twee of drie jaar mee vooruit kan en een auto die niet al te onzuinig zou zijn.

Jullie reacties waren erg leuk om te lezen. Juni is alweer even geleden en het heeft dus even geduurd voordat ik de knoop heb doorgehakt. Er was destijds geen haast bij, maar die haast kwam er uiteindelijk wel. Mijn Peugeotje 106 had er steeds minder zin in en uiteindelijk moest ik snel op zoek naar een vervanger.

Mijn voorkeur lag bij een sedan en het liefst een automaat. Natuurlijk heb ik jullie reacties doorgenomen en het één en ander overwogen. Mijn voorkeur had een Lexus IS (1999-2004). Ik vind deze Japanse sedan mooi oud worden, maar ik kon geen exemplaar vinden waar ik een klik bij had. In elk geval niet voor het budget waar ik ging mee shoppen. De E46 3 Serie is ook een auto die in mijn optiek een fraai model blijft. In dit geval was het aanbod een stuk groter.

Het is uiteindelijk een BMW E46 318ci geworden. Geen sedan, wél een automaat. Ik kon deze 3 Serie inclusief de inruil van mijn Peugeot voor een paar duizend op de kop tikken. De rest van het budget wil ik gebruiken om de auto motorisch netjes te maken. Het ding loopt prima, maar de E46 lust wat olie (goh) en met (preventief) onderhoud is niets mis. Sowieso vind ik het prettiger rijden als zaken zijn aangepakt.

Waarom geen zes-in-lijn hoor ik je denken. Ten eerste omdat ik deze vierpitter prima vond rijden voor wat ‘ie moet doen. Ten tweede omdat ik mijn MX-5 zie als de hobbyauto en deze 318ci als het A-naar-B vervoersmiddel. Met een zes-in-lijn zou ik geneigd zijn om juist het gaspedaal wat meer in te trappen vanwege het mooie geluid. Met die BMW-vierpitter is daar geen beloning in te vinden. Een stukje zelfbescherming voor de portemonnee zullen we maar zeggen.

De gloriedagen van deze coupé zijn geweest. Er zijn krasjes op de lak, bumpers hebben schade, de parkeersensoren werken niet, een speaker in het interieur werkt niet en zo zijn er nog wel wat dingen. Daarnaast zit er een uitsparing in de bumper waar ooit een trekhaak heeft gezeten. Voordeel is wel dat ik nu een auto heb die wél op slot kan (in tegenstelling tot de 106). Komt er meteen zo’n Nextbase dashcam in te hangen.

Ik wil vooral het belangrijkste aanpakken. Ik kocht de auto met één xenon koplamp die er geen zin meer in had. Deze week dan ook even langsgegaan bij Alpina- en BMW-specialist SPBA om dat euvel te fixen zodat ik in elk geval een veilig zicht heb.

Welke avonturen ik ga beleven met deze 318ci Coupé weet ik nog niet. De volgende stap is een goede onderhoudsbeurt en eens kijken welke eventuele gekkigheid we daar tegen gaan komen. To be continued!