Motorrijden in de lift: 2019 recordjaar voor tweedehands

Meer examens, meer motoren, zowel nieuw als tweedehands. Steeds meer Nederlanders lijken de files zat te zijn en stappen over naar het motorrijden.

Soms voelt het alsof Nederland tijdens de spits stilstaat. Voor je zie je honderden meters aan auto’s, je kruipt met enkele centimeters per uur vooruit en er zit niets anders op dan om je heen te kijken. De perfecte oplossing voor dit probleem? De motor.

Het gekke is dat onder autobestuurders, het motorrijden een wat vreemde positie heeft. Soms lijkt het er zelfs op alsof er sprake van haat is tegenover de tweewielers. Maar is dat niet ontzettend onterecht? Zouden wij automobilisten niet juist de motorrijder moeten vereren? Zij hadden ook in de file kunnen staan, in plaats daarvan zitten ze op een gemotoriseerde raket die tussen de files doorrijdt. Iedere motorrijder extra is dus een filerijder minder. En hoe korter de files, hoe sneller we weer verder kunnen met ons leven.

Kortom, de motorrijder is dé uitkomst voor het fileprobleem. Het is dan ook goed om te melden dat motorrijden steeds populairder wordt. Zo heeft BOVAG in de cijfers van het CBS gesnuffeld, waaruit blijkt dat er vorig jaar 30.076 mensen zijn geslaagd voor het laatste motorrijexamen. Dat is 4,6 procent meer dan in 2018! En die mochten allemaal gratis naar de Motorbeurs in Utrecht.

Om het in perspectief te plaatsen: sinds 2002 is het niet meer zo hoog geweest. Okay, behalve in 2012 dan, maar dit is volgens BOVAG een kunstmatige piek. In 2013 werd het voor jongeren moeilijker om een volwaardig motorrijbewijs te halen, dus gingen die in 2012 allemaal naar de motorrijexamen. Vergelijk het met de zakelijk rijders die in 2019 nog snel een elektrische auto op kenteken wilden zetten, vanwege de bijtelling.

Al die nieuwe motorrijders hebben natuurlijk ook een (nieuwe) motorfiets nodig. Het is dan ook niet gek dat die cijfers eveneens zijn gestegen. In 2019 werden er 14.000 nieuwe gemotoriseerde tweewielers verkocht. Dit is het hoogste niveau in tien jaar tijd. Qua tweedehandsverkoop was er zelfs een absoluut record te zien, met bijna 124.000 transacties.

Het goede nieuws stopt niet bij 2019: januari 2020 is de beste januarimaand sinds 2009, zo schrijft BOVAG. Zowel nieuwe als gebruikte motoren gaan als zoete broodjes over de toonbank. Wel opvallend: ruim vier procent van de nieuwe motorfietsen was in januari elektrisch. BOVAG denkt daarom dat dit segment voor een doorbraak staat. Met andere woorden: 2020 zou zomaar eens nóg beter kunnen zijn.

Foto: Nieuw Speeltje van Dizono, via Autojunk.nl.