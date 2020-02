Autoblog-lezer toont zijn Tailor Made Ferrari 488 Pista

Zoals deze Pista rijdt er geen tweede rond.

Een reguliere Ferrari 488 GTB is al geen auto die je op iedere straathoek tegenkomt. De hardcore versie, de Pista, is nog een stuk exclusiever. Voor de recente Pista Spider geldt dat nog weer meer. Is er nog een overtreffende trap qua exclusiviteit? Jazeker, daarvoor moet je bij de Tailor Made-afdeling van Ferrari zijn.

Tailor Made

Het Tailor Made-programma werd in 2011 door Ferrari in het leven geroepen om aan specifieke wensen van klanten te voldoen. In samenspraak met Ferrari kun je zo een unieke auto samenstellen. Dat is precies wat een Autoblog-lezer gedaan heeft. Voor de gelegenheid hebben we deze bijzondere auto in het ondergaande zonnetje gezet in het pittoreske Flupland Sint Philipsland.

Exterieur

Laten we met de kleur beginnen: deze is niet afkomstig uit het standaardpallet van Ferrari. Het gaat hier namelijk om Blu Hembery. Ferrari heeft deze kleur speciaal gemaakt voor de 812 Superfast van Paul Hembery, die we kennen als een hoge Pirelli-piet. Sindsdien zijn nog een handjevol Ferrari’s van deze lak voorzien. Dit door Ferrari Maserati Antwerpen geleverde exemplaar is er dus een van. Op een bewolkte dag lijkt de kleur veel op Blu Pozzi, de lievelingskleur van Enzo himself. Als er direct licht op schijnt, is Blu Hembery echter een stuk feller.

Wat natuurlijk meteen opvalt is de contrasterende striping in Giallo Modena. Een Pista heeft standaard ook al striping, maar een Tailor Made Ferrari is anders dan anders. Dat geldt in dit geval ook voor de livery. Normaal gesproken stoppen de strepen op de motorkap, maar nu lopen ze helemaal door tot de achterspoiler. Ook loopt er een gele streep over de zijkant. Op de zijkant zien we daarnaast opvallend grote Ferrari-logo’s. Deze 15 cm grote schildjes zijn aangebracht met een airbrush (en veel vakmanschap).

Interieur

De individualisering gaat verder in het interieur. Ook hier zien we veel gele accenten terug, omgeven door een zee aan alcantara en carbon. Normaal gesproken vind je een centrale streep op de stoelen van een Pista. De strepen op deze stoelen volgen echter dezelfde lijnen als de strepen op de achterkant van de auto. Bijzondere details zijn ook de gele accenten op de flippers en de knoppen op de middenconsole. Om aan te geven dat het hier niet om een doorsnee 488 Pista gaat is tussen de voorstoelen een carbon fiber plaque geplaatst met het Ferrari Tailor Made-logo.

Onderhuids

De Tailor Made-afdeling houdt zich puur bezig met uiterlijke zaken. Onderhuids bevindt zich dus nog steeds een 720 pk sterke twinturbo V8. En waarom zou je daar wat aan veranderen? Met het dak of het achterruitje open kun je extra genieten van deze V8. Een nadeeltje is wel dat de Spider 90 kg zwaarder is dan de coupé, maar daar merk je vrij weinig van. Hij sprint alsnog in 2,85 seconden naar de honderd en heeft een topsnelheid van 340 km/u. Dankzij de Tailor Made-afdeling is de auto voorzien van een opvallend uiterlijk dat past bij deze prestaties, zonder daarbij de grenzen van de goede smaak op te zoeken.

Deze prachtige Pista is overigens niet de enige auto van de eigenaar. Zo heeft hij ook nog een Tailor Made 812 Superfast. De complete collectie is te bewonderen op zijn Instagram-pagina.