Autoblog Garage: de BMW Z4 sDrive35is staat te koop

Het is helaas tijd om afscheid te nemen van de Z4.

Het voelt voor mij al een eeuwigheid geleden, maar het was nog maar in 2021 dat ik mijn eerste auto kocht. En inmiddels heb ik alweer mijn vierde auto aangeschaft. Ik ga nog niet verklappen wat het is, maar het is opnieuw een roadster met een zescilinder. Dat is de reden dat de Z4 nu helaas de deur uit moet.

Waarom gaat ‘ie weg?

Eigenlijk komt dit afscheid veel te snel, want ik ben nog helemaal niet uitgekeken op de Z4. Maar ja, ik ben toch in de verleiding gekomen om weer iets anders te kopen (voor mij persoonlijk een droomauto). Dat is de ellende van deze hobby: je zit altijd weer te kijken naar een volgende auto. Je begint ergens met een schuin oogje naar te kijken en voor je het weet ben je serieus op zoek. Dat is in ieder geval hoe het bij mij gaat.

Wat ik er wel bij moet zeggen: het plan was sowieso om de Z4 niet met een ál te hoge kilometerstand te verkopen. Ik had ‘m gekocht met 138.000 op de teller en met een daily driver zit je zo op de twee ton. Momenteel staat de teller op 166.000 km, dus dat is een mooi moment om ‘m van de hand te doen. Ik heb er in ieder geval zo’n 28.000 km van kunnen genieten, dus dat is toch wel de moeite.

Verder ben ik – als liefhebber van kleurtjes – een klein beetje uitgekeken op een witte auto. Wit was destijds ook niet mijn eerste keuze, maar deze auto was nu eenmaal een aanbod waar ik niet omheen kon. Ik moet zeggen dat ik de combinatie van metallic wit met een rood interieur wel nog altijd gaaf vind. Maar op een bewolkte dag met het dak dicht ziet het eruit als ‘gewoon’ een witte auto, zoals er zoveel rondrijden.

Wat ik het meest ga missen

Voor het verkooppraatje verwijs ik graag door naar Marktplaats, maar ik wil in dit artikel nog even kort reflecteren op de periode dat ik deze auto in mijn bezit had. In mijn laatste Autoublog Garage-artikel was ik nog dik tevreden met de Z4 en daar is gelukkig niks aan veranderd.

Wat ik het meest ga missen? Dat is toch wel het geluid, hoewel mijn nieuwe aanwinst ook een hele goede soundtrack heeft. De N54 in deze auto klinkt namelijk ge-wel-dig, nog beter dan ik van tevoren had verwacht. Ik had een proefrit gemaakt in een Z4 sDrive30i (ook met zes-in-lijn, de N52), die best wel tam klonk. Zo’n sDrive35is is echt wel van een andere orde. En dat voor een auto met een turboblok en een standaard uitlaat.

Het enige wat ik heb veranderd aan de uitlaat is de klep standaard opengezet. Normaal gaat ‘ie alleen open in de sportstand, vanaf een bepaald toerental. Zowel bij hoge als bij lage toeren zit er nu een heerlijk vol geluid in. Ook roffelt de N54 er lekker op los als je van het gas gaat. Het is misschien zelfs een tikkeltje asociaal, maar ik krijg er geen genoeg van. Ook maak ik vaak gebruik van de flippers aan het stuur, want daar nodigt de DCT zeker toe uit.

Wat het rijgedrag betreft: volgens sommigen is deze generatie Z4 niet sportief genoeg. Voor mij persoonlijk voldoet deze auto uitstekend. Het is misschien geen volbloed sportwagen, maar dat hoeft voor mij ook helemaal niet. Met de directe besturing, het lekker kleine stuurtje en de prima wegligging is er meer dan genoeg rijplezier uit deze auto te halen. En voor een daily driver is het ook wel zo prettig dat de auto niet plankhard is.

Overigens is van mijn modificatieplannen weer eens weinig terecht gekomen. Niet dat ik veel van plan was: ik wilde eigenlijk alleen andere velgen. De 19 inch Styling 326’s vind ik nog steeds de mooiste velgen voor de Z4, maar daar is het helaas niet meer van gekomen. Nu was de urgentie ook niet heel groot, want de 18 inch velgen die er onder zitten zijn ook prima.

Problemen?

Bij de aanschaf van deze auto wist ik dat de aandrijflijn niet bekendstaat als probleemloos. Ik had dus wel verwacht dat er vroeg of laat een euveltje de kop op zou steken. Gelukkig zijn dure reparaties me bespaard gebleven. Wel heb ik een paar keer langs de kant gestaan omdat de bobines niet naar behoren functioneerden. Die zijn dus vervangen. Ook heb ik twee keer een ’30FF’-storing gekregen (low boost). Daarmee kun je nog wel door rijden, maar met minder vermogen. Dit was heel incidenteel, want tussen de eerste en de tweede keer dat dit voorkwam zat een periode van bijna een half jaar. Om dit te verhelpen zijn de boost solenoids en de vacuümslangen vervangen. En oh ja, ik ben ergens onderweg naar Spanje nog een logo verloren. Dus het embleem op de neus is gloednieuw.

Deze kleinigheidjes mochten de pret niet drukken. Zoals ik in een vorig artikel al schreef: de Z4 sDrive35is heeft eigenlijk alles wat ik zoek in een auto. De looks, de power, de sound… het complete plaatje. En ja, toch doe ik hem weg. Misschien dat jullie het begrijpen als ik mijn volgende auto introduceer. Maar ik kan niet uitsluiten dat er ooit nog een keer een Z4 komt in Valencia Orange…

Mocht je interesse hebben om de volgende eigenaar te worden van deze Z4: op Marktplaats kun je de advertentie bekijken, met meer foto’s en alle info!