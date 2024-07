Ellenlange files als kabinet Schoof grenscontroles doorzet

Dikke files als het kabinet inderdaad verscherpte grenscontroles doorzet.

Als het aan de PVV, VVD, NSC en BBB ligt komen er verscherpte grenscontroles. Nu is het zo dat je in één ruk de grens kan passeren naar België of Duitsland. Het kabinet Schoof heeft het idee om grenscontroles tussen EU-landen terug te brengen tegen immigratie, mensensmokkel, drugsinvoer en andere criminele activiteiten.

EK-voetbal

Met het EK-voetbal in Duitsland hebben we de afgelopen weken kunnen proeven hoe het is om grenscontroles te hebben. Het gevolg was dat op sommige dagen kilometerslange files stonden, met name op de A12 bij Arnhem.

Nu was er een feeststemming onder Nederlanders, dus werd er niet zo stilgestaan bij dit feit. Als grenscontroles echter ingevoerd worden kan dit het ‘nieuw normaal’ zijn.

In de Telegraaf waarschuwt de transportsector vandaag voor de gevolgen van het invoeren van grenscontroles. De krant sprak met hoogleraren, VNO-NCW, Transport en Logistiek Nederland en Ecofenedex. Ze vrezen stevige gevolgen voor de Nederlandse economie. Met name het vrachtverkeer zal de dupe zijn.

De extra reistijd is toch al gauw een uur extra wanneer een vrachtwagen stil komt te staan in een lange file bij de grens.

Niet alleen het EK-voetbal is een recent voorbeeld hoe ellenlange files zich vormen bij een grens voor controles. Brexit bracht een tijdlang hetzelfde issue in Calais, waar vrachtwagens uren later dan gebruikelijk pas het Verenigd Koninkrijk konden betreden.

Puinhoop

De transportsector is duidelijk. Ze willen het vrije verkeer behouden en zijn tegen de plannen van het kabinet om strengere grenscontroles in te voeren. VNO-NCW heeft het zelfs over een ‘puinhoop’ als er kilometerslange files zich bij de grenzen gaan vormen.

Voor de doorsnee consument is dit ook geen goed nieuws: je vakantierit naar Oostenrijk duurt zo geen 10 uur, maar maak daar maar op z’n minst 12 uur van. Wie op zomervakantie én wintersport gaat is dan dubbel de gebeten hond.

Fotocredit: @finzend via Autoblog Spots